Fallece el eumés Juan Piñeiro Permuy, exconselleiro de Educación de la Xunta de Fraga

El exconselleiro de Educación de la Xunta de Fraga, Juan Piñeiro Permuy. Europa Press

El profesor y político eumés Juan Piñeiro Permuy, conselleiro de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia entre 1990 y 1996, con Manuel Fraga como presidente, ha fallecido este lunes.

Piñeiro Permuy, nacido en Boebre, Pontedeume (A Coruña), el 20 de octubre de 1936, contaba con 89 años de edad y, según informa Europa Press, falleció el mismo día de su cumpleaños.

Fue, además, catedrático de Filosofía y Letras y ejerció como inspector de educación en la Comunidad de Madrid.

Tras su periodo al frente de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria en el Gobierno gallego, continuó su trayectoria a nivel estatal, siendo nombrado presidente del Consejo Escolar del Estado, cargo que ocupó entre 1996 y el año 2000. Su figura es recordada por su contribución al ámbito educativo tanto en Galicia como en la administración central del Estado.

El entierro tendrá lugar este miércoles, 22 de octubre, a las 13:15 horas, en el cementerio parroquial de Boebre, en Pontedeume.

Un hombre con un perfil más de gestor que de político

La vocación de Permuy fue siempre más de gestión que del aspecto político puro y duro. El hombre clave en el PP gallego en su época, Manuel Fraga, lo reclutó tras conocerlo en el entorno de Perbes. Al principio no pertenecía al partido, sino que contaba con condición de independiente.

Bajo su mando, recibieron un fuerte impulso entidades como la Universidade de A Coruña, creada un año antes de su llegada al cargo de conselleiro.

De esta institución llegó a recibir la medalla de plata durante su trayectoria vital.

Durante varias ocasiones, abandonó Galicia muy a su pesar para continuar con su trabajo en la capital de España. Fue precisamente lo que llevó a cesar como conselleiro de Educación, cuando fue sucedido por Celso Currás Fernández. Asumió, en el primer mandato de José María Aznar, el cargo de presidente del Consejo Escolar del Estado.