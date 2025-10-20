Ferrol paraliza temporalmente la licitación de la cubierta de A Malata por "errores de cálculo"

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela (PP), ha anunciado este lunes la desestimación provisional de la licitación de las obras de la cubierta del estadio de A Malata tras detectarse "errores de cálculo" en el proyecto. El regidor ha asegurado que el objetivo es "subsanar" los problemas "cuanto antes para evitar consecuencias futuras" y que en los próximos días se abrirá un nuevo plazo de ofertas con las correcciones pertinentes.

"Detectamos errores de cálculo en el proyecto, un proyecto con una complejidad importante, errores del equipo técnico redactor y tan pronto se detectan se subsanan para evitar problemas futuros en esta obra", ha explicado Rey Varela tras la Junta de Gobierno Local, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Pese al contratiempo del estadio que utiliza el equipo de fútbol del Racing de Ferrol, la reunión semanal del gobierno popular dio luz verde a otros proyectos.

Adjudicada la dirección de obra de 'Abrir Ferrol ao Mar'

Según informa el Concello, el proyecto 'Abrir Ferrol ao Mar' sigue adelante con la adjudicación de la coordinación integral y de la dirección de obra de las intervenciones en el entorno del Arsenal y A Magdalena.

Por un importe de 168.190 euros, la empresa Proyfe es la adjudicataria principal, mientras que Incope Consultores S.L. se encargará por 23.850,62 euros de la coordinación de seguridad y salud.

Tras estas adjudicaciones, solo queda por aprobar el plan de seguridad y salud para dar comienzo a este tramo del proyecto que contempla, entre otras acciones, la demolición del muro del Arsenal. El plazo de contrato para la coordinación integral y dirección de obra se iniciará con la formalización del acta de comprobación del reformulo y finalizará con la redacción del informe sobre el estado de las obras.

Además, se aprobó el expediente de contratación de las obras de la Ciudad Náutica de A Cabana, por un importe de 1.777.966 euros, en donde el objetivo del Ayuntamiento es tener el proyecto adjudicado este mismo año 2025 para que las obras puedan comenzar en 2026, con un plazo de ejecución de 14 meses.

También se ha dado luz verde a la adjudicación de las obras para ejecutar un local social en el barrio de Recimil por 435.224 euros. Se trata de una actuación "esperada desde hace mucho tiempo" y que permitirá a los vecinos contar con un local social en un plazo de ejecución de nueve meses.

Presupuestos

En otro orden de asuntos, Rey Varela ha querido hacer un balance del documento de los Presupuestos de la Xunta de Galicia para el próximo año 2026. El popular destacó "la aprobación en tiempo y forma" por parte del Gobierno autonómico, algo que contrastó con la situación estatal.

"Nosotros estamos elaborando los presupuestos del año 2026, los haremos conociendo los de la Xunta de Galicia, pero creemos que tenemos que hacerlos sin conocer los del Estado".

El alcalde valoró especialmente la partida de 2,9 millones de euros de la Xunta para el proyecto de la Ciudad del Deporte, y el "récord" en inversión en vivienda pública, que se acerca al objetivo de acabar el año 2028 con 500 nuevas viviendas públicas promovidas por la Xunta en la ciudad.

Transporte ferroviario

Finalmente, el regidor mostró su "total coincidencia" con la iniciativa ciudadana que reclama la conexión ferroviaria de alta velocidad para Ferrolterra y anunció que buscará una declaración unánime de la Mancomunidad de municipios.

"Ferrol no puede perder el tren una vez más, no lo vamos a permitir", sentenció Rey Varela, quien reclamó al Ministerio de Transportes que deje de "maltratar" a la ciudad en comparación con otras grandes urbes gallegas.