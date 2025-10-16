El Gobierno incoará expediente para declarar Ferrol como Lugar de Memoria Democrática

El Gobierno de España publicará el próximo 4 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la incoación del expediente para declarar la ciudad de Ferrol (A Coruña) como Lugar de Memoria Democrática, según recoge Europa Press.

Así lo ha anunciado este jueves en Vigo el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que ha señalado que se seguirá el mismo proceso que ya se ha hecho con otros lugares, como Guernika.

"Hay razones históricas desde el siglo XIX, de la lucha por las libertades, por la democracia, de Ferrol, para que sea Lugar de Memoria y continuaremos con otros lugares de Galicia", ha explicado el ministro en declaraciones a los medios, tras inaugurar unas jornadas sobre controles en el tráfico internacional de mercancías.

Ángel Víctor Torres ha subrayado que declarar Lugares de Memoria, "nos ennoblece como demócratas" y "hace mejor a la democracia, a la libertad, y dignifica también a las víctimas" que han sufrido "la represión, el totalitarismo y la ausencia de libertades".

Cuestionado acerca de los expedientes de Lugares de Memoria relativos al Pazo de Meirás y a la Isla de San Simón, el ministro ha recordado que las incoaciones de estos expedientes ya fueron aprobadas en septiembre y que se abrió un proceso en el que ahora se están recabando los informes pertinentes de las universidades y colectivos.

Una vez que se disponga de esos informes solicitados, el trámite irá a información pública y, tras el estudio de alegaciones y sugerencias, se formalizará la declaración de Lugares de Memoria.

Según ha explicado, estos expedientes tienen por norma un año máximo de tramitación hasta su culminación, pero ha señalado la disposición del Gobierno a reducir plazos.