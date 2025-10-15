Detenido en Ares (A Coruña) un joven de 19 años con 31 gramos de hachís escondidos en su ropa

Un joven de 19 años fue detenido en Ares con 31 gramos de hachís ocultos en sus pertenencias. La Guardia Civil del puesto de Fene localizó al varón con un grupo que parecían estar fumando un cigarro con algún tipo de sustancia estupefaciente en su interior en las cercanías de un parque infantil.

Una patrulla de la unidad que se encontraba realizando un servicio de prevención de la seguridad ciudadana, en el marco de la prevención del consumo y venta de sustancias estupefacientes en centros educativos, observó a un grupo de seis jóvenes en una plaza de Ares ubicada a unos 100 de un parque infantil. Los jóvenes consumían lo que aparentaba ser un cigarrillo con algún tipo de sustancia estupefaciente en su interior.

Los guardias civiles se aproximaron al grupo, apreciando un fuerte olor a hachís que emanaba del cigarrillo. Así, los agentes registraron las pertenencias de los jóvenes, hallando ocultos

entre la vestimenta de uno de ellos 14 trozos de una sustancia resinosa de color marrón, supuestamente hachís, envueltos individualmente en plástico y con un peso de 31 gramos. El joven también llevaba tres billetes de 5 euros y un billete de 10 euros.

La Guardia Civil procedió a la detención de este varón como supuesto autor de un delito contra la salud pública y a la incautación de los efectos encontrados.