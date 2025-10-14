Sale a licitación el servicio de arqueología de las obras de Abrir Ferrol ao Mar en Esteiro

La Plataforma de Contratación do Sector Público recoge este martes la publicación de la licitación del servicio de arqueología de las obras del proyecto básico y de ejecución Abrir Ferrol ao mar en la zona de Esteiro.

Las empresas interesadas podrán presentar su propuesta hasta el 29 de octubre. El presupuesto de licitación del contrato es de 34.835,90 euros (21% IVA añadido).

El ayuntamiento recuerda en una nota que el plazo de presentación de ofertas para el servicio de coordinación integral y dirección de obra y el servicio de coordinación de seguridad y de salud de esta fase está abierto hasta el 22 de octubre.

Cinco días después, el día 27, finaliza el plazo para que las empresas interesadas puedan presentar propuestas para las obras. Con un presupuesto de tres millones de euros, el plazo de ejecución es de 15 meses.