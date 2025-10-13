La Xunta da luz verde ambiental a un campamento turístico en A Estiva da Bella en Ferrol

La Xunta ha dado luz verde ambiental condicionada al proyecto para implantar un campamento de turismo en el lugar de A Estiva da Bella, en Ferrol, en una parcela de más de 8.700 metros cuadrados.

El establecimiento contará con 10 instalaciones prefabricadas, de las que ocho serán residenciales y otras dos para servicios complementarios. El máximo de ocupación será de 16 usuarios.

El informe de impacto ambiental emitido por la Consellería de Medio Ambiente concluye que no son previsibles efectos adversos significativos sobre el entorno derivados de este proyecto, "siempre y cuando se cumpla con los condicionados fijados" tanto en el documento y en la restante documentación como en la propia resolución.

La documentación presentada por el promotor fue sometida a participación pública sin que se recibiese ningún escrito o alegación y también a consultas por parte de 10 organismos interesados.

El informe de impacto ambiental marca también el contenido que deberá tener el programa de vigilancia y seguimiento ambiental, que tendrá que elaborar el promotor del proyecto.