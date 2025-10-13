Ferrol adjudica los servicios de arqueología y restauración del proyecto "Abrir Ferrol ao Mar"

Ferrol continúa avanzando en el proyecto "Abrir Ferrol ao Mar", una de las iniciativas más emblemáticas para la recuperación del frente marítimo de la ciudad.

En la jornada de hoy, la Junta de Gobierno Local aprobó la adjudicación de los servicios de arqueología y restauración correspondientes a las actuaciones previstas en la contorna del Arsenal, Ferrol Vello y A Magdalena.

El servicio de arqueología fue adjudicado a la empresa Zeta Arqueoloxía SL por un importe de 74.415 euros con IVA incluido, mientras que el servicio de restauración recayó en Clotilde Anne Lemoine, con un presupuesto de 12.870 euros, IVA incluido.

Ambos trabajos tendrán un plazo de ejecución de 18 meses, con un mes adicional para la redacción de la documentación técnica.

Además, la Junta de Gobierno Local aprobó la licitación del servicio de arqueología correspondiente a la fase de Esteiro, con un presupuesto de 34.835,90 euros, IVA incluido.

El plazo para la presentación de ofertas está abierto hasta el 22 de octubre para los servicios de coordinación integral y dirección de obra, así como para la coordinación de seguridad y salud.

Las empresas interesadas podrán presentar propuestas hasta el 27 de octubre para las obras de esta fase, que cuentan con un presupuesto cercano a los tres millones de euros y un plazo de ejecución de 15 meses.