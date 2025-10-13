La Diputación entrega a A Capela (A Coruña) el vehículo eléctrico lanzadera hacia las Fragas do Eume

La Diputación de A Coruña entregó este lunes al Ayuntamiento de A Capela el vehículo eléctrico que prestará el nuevo servicio de lanzadera al Parque Natural de las Fragas do Eume.

El objetivo es disminuir el uso del coche privado y los problemas de aparcamiento, especialmente durante los meses de mayor afluencia.

El presidente provincial, Valentín González Formoso, hizo entrega del vehículo al alcalde, Manuel Meizoso, completando así el proyecto del aparcamiento disuasorio de As Neves, financiado con fondos europeos Next GenerationEU.

Se trata de una furgoneta eléctrica Peugeot de 9 plazas, que trasladará a los visitantes desde el aparcamiento hasta el Camino da Ventureira, en la entrada del parque natural.

El nuevo servicio permitirá disminuir el tránsito de vehículos de combustión dentro del parque, reduciendo tanto las emisiones de CO2 como la contaminación acústica.

Además, mejorará la ordenación del tráfico y evitará los atascos y problemas de aparcamiento que se registran durante el verano.

El aparcamiento disuasorio de As Neves, cuya construcción comenzará en los próximos días, contará con plazas para turismos, autocaravanas, motocicletas y bicicletas, además de puntos de recarga eléctrica, zonas verdes y sistemas naturales de drenaje de aguas.

El proyecto apuesta por materiales sostenibles y una integración paisajística respetuosa.

La Diputación prevé que el servicio de lanzadera eléctrica y el aparcamiento disuasorio estén plenamente operativos el próximo verano, convirtiéndose en un ejemplo de movilidad limpia y ordenación turística en el corazón de las Fragas do Eume.