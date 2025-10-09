Muere una mujer de 91 años en un accidente de tráfico en Cabanas (A Coruña)

Una mujer de 91 años ha fallecido en un accidente de tráfico registrado en la pasada jornada en Cabanas (A Coruña).

Según ha informado Europa Press, pasadas las 20:00 horas de este miércoles el 112 Galicia recibió varios avisos de que un turismo se había salido de la vía en la AP-9, en Cabanas, sentido Ferrol.

El 061 ha ratificado que tres pacientes fueron atendidos en el punto, resultando fallecida M.C.G., una mujer de 91 años. Al Hospital Arquitecto Marcide fue trasladado un hombre de 65 años, F.P.A., mientras que otra mujer de 65 años, M.R.C., fue dada de alta.

Al lugar del siniestro se desplazaron una ambulancia asistencial de SVA de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como tres ambulancias asistenciales de SVB del 061, además de personal sanitario del PAC de Pontedeume.

Además, el 112 ha informado de que, tras confirmar los profesionales del 061 que había una persona atrapada dentro del coche, se pidió también la intervención de los bomberos, de forma que acudieron al punto efectivos de los parques del Eume y Betanzos, así como los miembros del GES de Mugardos.