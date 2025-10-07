Encuentran fallecido al octogenario que buscaban en Ortigueira (A Coruña) desde hace una semana

Archivo - Ensayo de la AXEGA y el ITG del uso de drones en emergencias AXEGA - Archivo

El octogenario que se buscaba en Ortigueira (A Coruña) desde la pasada semana ha sido encontrado fallecido este martes por la tarde.

Según informa el 112 Galicia, el cuerpo sin vida fue hallado por unos vecinos que participaban en un operativo de búsqueda cerca de una cantera. En este entorno, en la carretera de Campos, había sido encontrado en días pasados el vehículo del desaparecido.

Varios equipos de emergencias de distintos organismos participaban en la búsqueda desde que el 1 de octubre se organizase el operativo de búsqueda, para el que la Guardia Civil solicitó colaboración a través del 112 Galicia.

De hecho, la unidad de drones de la Axencia Galega de Emerxencias fue uno de los grupos que se unieron a los agentes de la Guardia Civil, así como a los miembros del GES de Ortigueira y voluntarios de Protección Civil, incluido el equipo con perros de rescate de la Asociación de Cans de Salvamento de Galicia (Casaga).