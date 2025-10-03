Ofrecido por:
Los Premios Paraugas celebran en Ferrol su décima edición el 21 de noviembre
El certamen gallego de marketing y comunicación reconoce la creatividad y la innovación con nuevas categorías y galardones
Los Premios Paraugas cumplen diez años y regresan a Ferrol para celebrarlo con una gala que tendrá lugar el próximo 21 de noviembre.
La cita reunirá al sector del marketing, la comunicación, el diseño, la edición y los eventos para reconocer los mejores proyectos realizados en Galicia durante el último año.
Organizados por el Clúster da Comunicación de Galicia, los galardones buscan poner en valor la creatividad y la innovación como motores de competitividad, riqueza cultural y desarrollo económico.
"Es una noche para mostrar cómo el talento gallego está revolucionando el sector", destacan desde la organización.
En esta edición, el certamen se adapta a un contexto más cambiante y transversal, con la entrega de diez premios principales y cinco especiales, además de los honoríficos a profesionales destacados.
Entre los galardones especiales se encuentran el Premio Galicia Calidade, el Premio al Anunciante del Año y el prestigioso Premio Paraugas de Oro. Además, este año se incorporan el Premio Nuevos Talentos y el Premio del Público, que permitirá la participación ciudadana.
Las categorías abarcan desde la Mejor Producción Gráfica hasta la Mejor Campaña Publicitaria, pasando por la Mejor Estrategia de Marketing o el Mejor Evento Cultural, Gastronómico o Musical.
El plazo para presentar candidaturas estará abierto hasta el 23 de octubre en la web oficial del certamen.
Los X Premios Paraugas cuentan con el patrocinio de la Xunta de Galicia, el Concello de Ferrol, la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao y CESUGA, consolidándose como la gran cita anual de un sector que reúne ya a 233 entidades en toda Galicia bajo el paraguas del Clúster.