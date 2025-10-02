Ferrol recibe cinco ofertas para las obras de renovación de los campos de fútbol de A Gándara

Un total de cinco empresas presentaron ofertas para la ejecución del proyecto de renovación de dos campos de fútbol de césped artificial en el complejo deportivo de A Gándara en Ferrol. La inversión es de 319.440 euros (IVA incluido) y el plazo de ejecución de cuatro meses.

La actuación se enmarca en un proyecto global en el ámbito deportivo, Ferrol Ciudad del Deporte, cofinanciado con la Xunta de Galicia, con el que se transformarán, mejorarán y ampliarán las capacidades de las instalaciones deportivas municipales.

El proyecto se refiere a los dos campos de fútbol 7 del complejo deportivo, en el que también hay un terreno de juego de hierba natural y otro artificial de fútbol 11. Así, está prevista la reparación de la base de aglomerado asfáltico existente para corregir los actuales problemas de planificad de los terrenos de juego y se colocará un nuevo césped artificial, de última generación, certificado en los dos campos y también en la zona de calentamiento.

Además, se renovará el sistema de riego y las instalaciones de drenaje superficial de los campos. También se dotará de nuevo equipamiento deportivo para los banquillos, los banderines, las porterías y redes parabalones, y finalmente se adecuarán los vestuarios.

Pistas de fútbol 8 de Caranza

Tres empresas optan a las obras de remodelación de dos pistas deportivas de fútbol 8 en el parque deportivo de Caranza, para convertirlas en una única pista de fútbol 11. La actuación prevista implica la intervención en 8.900 metros cuadrados de terreno dentro del parque.

El proyecto contempla la remodelación de las dos pistas actuales de fútbol 8 para ser convertidas en un único campo de fútbol 11 (divisible a su vez, en disposición transversal, en dos pistas de fútbol 8) de césped artificial homologado. La instalación incorpora la totalidad del equipamiento deportivo para la práctica del fútbol (porterías, banderines, banquillos cubiertos o redes de protección, entre otros).

Además, contempla la construcción de una nueva grada de hormigón armado prefabricado descubierta de 45 metros de longitud y siete niveles, que se apoyará sobre el talud que resulta de ampliar el campo de fútbol.

Habrá también nuevas instalaciones de riego centralizado y recogida de pluviales y drenaje del campo con recuperación de agua para el riego, así como un nuevo sistema de alumbrado mediante LED sobre mástiles. Asimismo, se prevé la plantación de césped natural en las zonas que quedan libres de ocupación dada la nueva formalización de la pista de fútbol 11.

Esta actuación está también cofinanciada por la Vicepresidencia Primera, Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes, y susceptible de ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dentro del Programa Plurirregional de España 2021-2027. Las obras cuentan con un presupuesto de 876.997,01 euros (IVA incluido), que asumirán Concello de Ferrol y Xunta de Galicia al 50% cada administración, y el plazo de ejecución es de seis meses.