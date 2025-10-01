Ferrol impulsa medio millón en un gran parque en Catabois y 300.000 euros en viviendas en Recimil

Imagen de mapa donde se ubicará el pulmón verde. Concello de Ferrol.

Ferrol dará un nuevo paso en la transformación urbana con dos proyectos que suman cerca de 800.000 euros de inversión: la creación de un gran parque verde en Catabois-San Pablo y Santa Mariña, y la rehabilitación de seis viviendas en el barrio de Recimil.

En el caso del pulmón verde, tres empresas han presentado sus ofertas para ejecutar la obra en dos parcelas del antiguo polígono de tiro.

Con un presupuesto próximo a los 500.000 euros, aportados en parte por el Concello de Ferrol (55.999,86 euros) y la Xunta de Galicia (443.998,86 euros), el proyecto contempla sendas peatonales y ciclistas, juegos infantiles, un área de parkour, zonas de descanso, 20 plazas de aparcamiento, aparcabicicletas y cuatro fuentes.

También se instalarán 56 farolas y se plantarán especies autóctonas, manteniendo el muro del antiguo recinto como acceso simbólico. El plazo estimado es de seis meses.

Paralelamente, dos empresas optan a hacerse con la obra de rehabilitación de seis viviendas en la rúa Narón, en Recimil, con un presupuesto de 300.000 euros.

La intervención prevé la demolición parcial de tabiquería, sustitución de carpinterías interiores, instalación de falso techo y la dotación de cocinas y baños equipados con mobiliario y electrodomésticos.

Se licita en cuatro lotes, con plazos de ejecución de dos o cuatro meses según el número de viviendas.