Ferrol saca a concurso por casi tres millones la regeneración de Esteiro como balcón de la ría

El proceso de apertura de Ferrol al mar pasa por más de una fase y el Concello acaba de poner en marcha la transformación del barrio de Esteiro. El Ejecutivo municipal aprobó este lunes en Junta de Gobierno Local la contratación de las obras con una inversión de más de 2,9 millones de euros.

Seiscientos metros de carril bici y senda verde, regeneración del espacio de la antigua puerta de la Escola Obreira de Navantia, reurbanización del entorno del pabellón de Batallóns y el vial de acceso al Baluarte.

Instalación de nuevos bancos de madera y bancos en la alameda, 20 aparcabicicletas y un punto de recarga para vehículos eléctricos, que será el primero de la ciudad. Más de medio centenar de farolas led de temperatura cálida. Nuevos árboles, 350 nuevas plazas de aparcamiento y 200 en un estacionamiento disuasorio.

También se rebajará 0,5 metros la muralla sobre el nivel de la calle, instalándose un enrejado metálico de 2,6 metros de altura continua y garantizándose los 3,10 metros mínimos de seguridad requeridos para el recinto militar.

Estos son las principales actuaciones de una intervención urbana que se ejecutarán en un plazo estimado de 15 meses a partir de su adjudicación.

Regeneración integral y movilidad sostenible

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, informó hoy de la aprobación de la licitación del proyecto básico y de ejecución de Abrir Ferrol ao Mar-Esteiro. La semana pasada ya se adjudicaron las obras del entorno del Arsenal, Ferrol Vello y A Magdalena de la misma iniciativa, Abrir Ferrol ao mar, que está previsto que comiencen en octubre.

El objetivo de estas actuaciones es conseguir una regeneración integral e implantar un modelo de movilidad sostenible en la zona perimetral de contacto de la ciudad con el mar, para "conformar un espacio público continuo a lo largo de la fachada marítima", explica el Ayuntamiento.

Otros trabajos previstos son la restauración de la puerta de la Escola Obreira; la reconfiguración de la intersección de Taxonera y la calle Españoleto creando una glorieta que mejore la seguridad vial; y una importante intervención en la Alameda de Esteiro para "recuperar su papel histórico como gran espacio público y lugar de encuentro".