Detenidas cuatro personas 'in fraganti' en Valdoviño (A Coruña) robando cobre en un parque eólico

El Equipo ROCA (Robos en el Campo) de la Guardia Civil de Ferrol detuvo a cuatro varones, vecinos de Ferrol, que fueron sorprendidos 'in fraganti' mientras sustraían cable de cobre instalado en el interior de un aerogenerador del Parque Eólico de Valdoviño.

Esta actuación se enmarca de manera continuada dentro de los diferentes dispositivos realizados por Unidades de la Compañía de Ferrol, ante la proliferación de grupos organizados que tienen como objetivo la sustracción de este tipo de material en estas instalaciones estratégicas.

La detención reciente es el resultado de la intensificación de las labores de vigilancia y control en las zonas de parques eólicos de Ferrolterra.

En este mismo año, y gracias a los diferentes dispositivos realizados por los Puestos de San Sadurniño y Fene, se detuvo previamente a un total de ocho personas que habían desvalijado el cable de cobre de varios aerogeneradores del Parque Eólico de As Somozas.

En el conjunto de las operaciones, la Guardia Civil ha llegado a recuperar más de 460 kg de este material e interviniendo diferentes herramientas utilizadas para el corte y manipulación del mismo por parte de estos grupos criminales.

Con la última actuación en Valdoviño, la Guardia Civil suma ya doce personas detenidas en lo que va de año por este tipo de ilícitos en la comarca de Ferrol.