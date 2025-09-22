Propietarios de las Fragas do Eume prohíben el paso a un grupo de voluntarios por sus parcelas

La Asociación de propietarios de las Fragas do Eume ha emitido un comunicado prohibiendo el acceso a sus terrenos al Grupo Compostela de Universidades y a otras entidades como Betula, Grupo Naturalista Hábitat, Rural-C y EuroEume.

La prohibición surge a raíz de una serie de actividades de voluntariado programadas en la zona, que se llevarán a cabo entre este martes, 23 de septiembre y el 7 de octubre de este año.

Según la asociación, el 80% del terreno de este parque natural es de propiedad privada, y el grupo de voluntarios no ha solicitado el permiso necesario para transitar por estas parcelas.

Las actividades, que se presentan como "de carácter voluntario", y según este colectivo están subvencionadas por la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude con 18.000 euros, provenientes de fondos europeos Next Generation.

La asociación exige que los estudios y otras actividades programadas se limiten estrictamente a las propiedades de la Xunta o a las parcelas de las entidades participantes.

Además, expresan su sorpresa y descontento con la Consellería de Cultura por no mostrar "el mismo interés en la recuperación del patrimonio industrial y cultural del interior del parque". La prohibición se extiende a cualquier actividad futura sin la previa autorización de la Asociación de Propietarios.