Ferrol asume el 93% de Emafesa para salvar la empresa de aguas y garantizar su futuro

El Concello de Ferrol ha aprobado una operación para rescatar a Emafesa, la empresa municipal de aguas, que evita su disolución tras años de pérdidas millonarias y deudas acumuladas.

Con esta medida, el gobierno local convierte en participaciones los casi cinco millones de euros que la compañía debía al Concello desde 2021, pasando así del 51% al 93% del accionariado. El socio privado reducirá su presencia al 7%.

El alcalde José Manuel Rey Varela explicó que la decisión "no supone regalar deuda mediante una subvención, sino reforzar el control público de Emafesa".

Los informes de Intervención y Secretaría municipales avalan esta operación como la más segura para las finanzas locales. "No solo rescatamos Emafesa, sino que garantizamos la continuidad de un servicio esencial, incrementando el control público del agua y con un horizonte claro: que en 2030 el Concello pueda hacerse con el 100% de la empresa", añadió el regidor.

Emafesa arrastra pérdidas desde 2015, cuando pasó de un equilibrio presupuestario a cifras negativas que superan los ocho millones acumulados.

En 2022 la empresa ya había advertido del riesgo de disolución, un escenario que no se había abordado entre 2019 y 2023. La moratoria contable aprobada durante la pandemia aplazó las consecuencias legales, pero en 2024 el Concello tuvo que asumir casi dos millones de euros de deuda con Endesa y negociar el pago de otros tres millones con Naturgy para regularizar los contratos eléctricos.

En junio del pasado año, el gobierno local actualizó las tarifas del agua por primera vez en ocho años y aprobó las cuentas de 2016 a 2023.

Ahora, con el incremento del accionariado hasta el 93%, Ferrol busca devolver la estabilidad a la compañía. "Elegimos salvar Emafesa, proteger un servicio vital y asegurar que no vuelva a repetirse la falta de gestión que nos trajo hasta aquí", concluyó Rey Varela.