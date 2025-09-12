El hospital Ribera Juan Cardona y Baxi Ferrol celebran la primera jornada "Competir con la cabeza"

El hospital Ribera Juan Cardona organizó este jueves en Ferrol su primera Jornada de Deporte y Salud, en colaboración con el Baxi Ferrol, para abordar el impacto psicológico del alto rendimiento.

Más de un centenar de asistentes llenaron la galería principal del Centro Comercial Parque Ferrol, donde se desarrolló el encuentro bajo el lema "Competir con la cabeza".

La cita reunió a jugadoras del Baxi Ferrol, psicólogos deportivos, fisioterapeutas y especialistas en traumatología, que analizaron la presión, la ansiedad y el desgaste emocional que afrontan los deportistas de élite.

La mesa redonda, moderada por Javier Masaguer, responsable de marketing del club, contó con la participación de Patricia Gómez de la Torre, psicóloga deportiva; Adán Cargó, nutricionista y fisioterapeuta de Ribera Assistens Sport; el doctor Pedro Macía, traumatólogo del hospital; el psicólogo Daniel Valencia; y la jugadora Gala Mestres.

Durante el debate, Mestres reconoció que normalizar la ayuda psicológica no siempre es fácil en el deporte profesional, mientras Cargó subrayó la importancia de derivar a los atletas al personal adecuado para cuidar su bienestar emocional.

El gerente del hospital, Javier Atanes, clausuró la jornada destacando la necesidad de implicar a toda la sociedad en la salud mental.

El evento sirvió también para presentar en Galicia la campaña "Sentir la camiseta" del grupo Ribera, una iniciativa que cuenta con 13 deportistas de distintas disciplinas para visibilizar el valor de la salud emocional.

Cada participante ha elegido una frase que se ha impreso en el reverso de su camiseta oficial, piezas que integran la exposición itinerante "Sentir la camiseta". La muestra puede visitarse en el Centro Comercial Parque Ferrol hasta el 18 de septiembre.