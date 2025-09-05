Trasladado en helicóptero un senderista herido cerca del cañón del Eume, en A Capela (A Coruña)

Un senderista ha resultado herido en A Capela (A Coruña) al resbalarse durante la realización de una ruta. Se encontraba en una zona de difícil acceso, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital por el helicóptero Pesca 2, adscrito a Gardacostas.

El 112 Galicia recibió el aviso a causa de este incidente unos 20 minutos antes de las 17:00 horas del jueves. Según indicó el particular, había resbalado haciendo una ruta cerca del cañón del Eume, sin que pudiera desplazarse luego del percance sufrido.

Enseguida, los gestores del 112 Galicia solicitaron la intervención de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bomberos del Eume y de la Guardia Civil.

La dotación de bomberos consiguió llegar hasta el herido aunque resultaba complicada su evacuación al encontrarse en un terreno complicado. De esta manera, se informó al Servizo de Gardacostas de Galicia, que movilizó hasta el punto el helicóptero Pesca 2, a bordo del cual fue trasladada la víctima.