Cortes de tráfico en Ferrol mañana viernes por la Fiesta Infantil: horas y tramo afectado

Ferrol celebra este viernes la Fiesta Infantil, aplazada el pasado 31 de agosto debido al mal tiempo. Las predicciones meteorológicas apuntan a que en esta ocasión no lloverá y las temperaturas alcanzarán los 25 grados, por lo que los más pequeños podrán disfrutar de diversas actividades en un tramo que estará cortado al tráfico.

El ayuntamiento ha realizado cambios en el tráfico de la avenida de Esteiro, donde tendrá lugar la Fiesta Infantil, por seguridad. Así, las atracciones gratuitas para niños y niñas funcionarán desde las 16:30 hasta las 19:30 horas, pero las afectaciones a la circulación de vehículos se producirá ya desde por la mañana.

El tramo que va desde la avenida de Vigo hasta la calle Españoleto estará cortado en ambos sentidos desde las 09:00 horas de mañana viernes, quedando restituido el tráfico sobre las 23:00 horas de la misma jornada.

Cartel de la Fiesta Infantil de Ferrol. Concello de Ferrol

Más allá de la Fiesta Infantil, Ferrol tendrá cortes de tráfico por las Meninas: el tráfico rodado quedará restringido desde las 15:00 horas de mañana viernes hasta el domingo en la calle Pérez Parallé.