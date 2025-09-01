55.000 personas disfrutaron de las fiestas de verano de Ferrol

Imagen de uno de los eventos de las fiestas de Ferrol. Concello de Ferrol.

Ferrol despidió ayer sus fiestas de verano con un balance más que positivo. Entre el 22 y el 31 de agosto, la ciudad reunió a 55.000 asistentes en las diferentes actividades programadas, que combinaron música, deporte y espectáculos culturales.

Los conciertos fueron el gran atractivo, con 40.000 espectadores, mientras que las actividades deportivas sumaron 12.000 y la noche de San Ramón en el puerto, con el espectáculo de drones y los fuegos artificiales, reunió a 3.000 personas.

Este último evento también pudo seguirse en streaming, donde registró 5.300 visualizaciones, lo que permitió proyectar la celebración más allá de las calles de la ciudad.

La organización destacó la coordinación de los equipos artísticos y técnicos, que hicieron posible una programación diaria pensada para ferrolanos y visitantes.

A pesar de la buena acogida, las condiciones meteorológicas obligaron a posponer dos citas: la macrofiesta infantil de la avenida de Esteiro, que se celebrará este viernes 5 de septiembre, y la actuación de la orquesta Panorama City, pendiente de nueva fecha en el calendario.