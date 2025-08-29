Antigüedades y coleccionismo regresan a Narón con la sexta edición de la feria vintage

Narón acogerá los días 13 y 14 de septiembre una nueva edición de la Feira de Antigüedades, Coleccionismo y Vintage, que se celebrará en el Pabellón da Mocidade, en A Gándara.

El evento, organizado por el Concello en colaboración con la Asociación Ferro Vello, abrirá sus puertas con entrada gratuita en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas durante ambas jornadas.

Más de una treintena de anticuarios participarán en esta cita que se ha consolidado como una de las más destacadas de la comarca.

Los expositores, procedentes de Ferrolterra, distintas comunidades como Asturias, Cantabria, País Vasco y Castilla y León, así como del norte de Portugal, ofrecerán al público una amplia variedad de artículos en los 1.200 metros cuadrados destinados a la muestra.

Entre los objetos que se pondrán a la venta se incluyen muebles antiguos, publicaciones, discos, sellos, monedas, utensilios de labranza y piezas de decoración, muchas de ellas únicas y con un gran valor histórico o sentimental.

La feria se ha convertido en una cita de referencia tanto para los vecinos de Narón como para coleccionistas y aficionados de otros municipios, que encuentran en este evento una oportunidad para descubrir auténticas joyas del pasado y darles una segunda vida.