Hundido el barco pesquero "Mañón un" a la entrada de la Ría de Cedeira, en A Coruña

Salvamento Marítimo ha informado de que el barco pesquero "Mañón un" se ha hundido a la entrada de la ría de Cedeira, en la provincia de A Coruña.

El Centro de Salvamento de A Coruña ha movilizado a la embarcación LS Percebiño, de Cruz Roja, el Helimer 402 y el pesquero Bedía.

Los cuatro tripulantes han sido rescatados por la embarcación Percebiño y trasladados hasta tierra firme en el ayuntamiento de Cedeira.

Uno de los tripulantes rescatados ha tenido que ser atendido por los servicios sanitarios, desconociéndose por el momento el alcance de sus heridas y su estado físico tras el suceso.