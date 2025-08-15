Cedeira (A Coruña) denuncia graves actos vandálicos en los bancos del paseo marítimo

El Ayuntamiento de Cedeira ha denunciado una serie de actos vandálicos que consideran graves y que han sufrido durante las últimas noches varios bancos de madera del paseo marítimo del Camiño Real, próximos a la plaza de la Revolta.

"Desde el gobierno local llaman la atención sobre la importancia de cuidar lo que es patrimonio de todos y todas, costeado y mantenido con fondos públicos, y que está ahí para tener una villa agradable y que ofrezca buenas condiciones para el paseo y la convivencia", insisten en un comunicado.

El Ayuntamiento llama a la vecindad y a cualquier persona que sea testigo o sepa quién es el responsable o responsables de este tipo de actos para que no los deje pasar y lo ponga en conocimiento del propio gobierno municipal o de la Guardia Civil.

"Es necesario tener un compromiso colectivo con el cuidado y mantenimiento de lo público", subrayan.