Muere Maribel Permuy, madre del gallego José Couso, que luchó para conseguir justicia para su hijo

Familiares y amigos de José Couso exigen un año más "investigación y justicia".

Maribel Permuy López, madre de José Couso, ha fallecido este jueves. La progenitora del cámara de televisión ferrolano asesinado a causa del ataque del Ejército de Estados Unidos al Hotel Palestina en Irak en 2003, mantuvo una lucha constante para conseguir justicia para su hijo.

Esquerda Unida Ferrol ha emitido un comunicado en el que lamenta la muerte de esta mujer que protagonizó una "incansable lucha" en busca de "la verdad, la justicia y la reparación" para su hijo.

El asesinato de José Couso, señala el partido en la nota, "sigue impune 22 años después por la complicidad de todos los gobiernos que no son capaces de reconocer lo que allí pasó y de culpar al verdadero responsable de esta tragedia".

En la mañana del 7 de agosto ha fallecido Maribel Permuy López, madre de José Couso.



Hasta el último momento siguió exigiendo Investigación y Justicia por el asesinato de su hijo. pic.twitter.com/0UFb4IrCOi — HAC Jose Couso (@HacCouso) August 7, 2025

Maribel Permuy es "un gran ejemplo de lucha y de dignidad" y "nunca será olvidada", añade Esquerda Unida. La formación ha enviado su "fortaleza y cariño" a la familia y amistades de Permuy en estos duros momentos.