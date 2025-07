Ares (A Coruña) recomienda el uso responsable del agua tras la ruptura de una tubería

El alcalde de Ares (A Coruña), Julio Iglesias, ha publicado este lunes un bando con recomendaciones para evitar el "consumo simultáneo de agua en ciertos momentos del día" tras la rotura de una tubería.

Esta incidencia ocurrió en la red de abastecimiento en el entorno portuario y se suma a los problemas de abastecimiento debidos al "incremento considerable de la población" en verano.

Por ello, el gobierno local insta a evitar poner las lavadoras los sábados y domingos por las mañanas y también entre las 20:00 y las 21:00 y el lavavajillas, a media tarde o después de las diez de la noche. Del mismo modo recomienda "duchas cortas, de menos de cinco minutos".

También aconseja evitar la doble carga de los inodoros "cuando no sea estrictamente necesario", además de no llenar piscinas, baldear patios o lavar coches, es decir, "cualquier otro uso que no sea imprescindible para la vida diaria".

El objetivo de esta medida es tratar "entre todos de escalonar la fuerte demanda simultánea que se produce los fines de semana por la mañana y entre las 20.00 y las 22.00 horas".

En mayo pasado, se anunció un acuerdo a tres bandas entre Xunta, Diputación y Ayuntamiento para financiar las actuaciones necesarias que deberían solventar este problema.