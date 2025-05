Investigadores de la Universidade da Coruña desarrollan un bioplástico sostenible sin aditivos

El Grupo de Polímeros del Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI), integrado en el Campus Industrial de Ferrol de la Universidade da Coruña (UDC), ha desarrollado un nuevo bioplástico con mejores propiedades estructurales y de barrera sin necesidad de aditivos externos.

El trabajo, enmarcado en el proyecto europeo Waste2BioComp (W2BC), forma parte de la tesis doctoral de la investigadora Anja Schmidt y se ha llevado a cabo en colaboración con el Leibniz-Institut für Verbundwerkstoffe GmbH de Alemania. En el artículo también participan como coautores los investigadores Birgit Bittmann-Hennes, Danny Moncada y Belén Montero.

Los resultados del estudio han sido publicados en la revista científica ACS Omega (Q2 en el índice de impacto), con el título: Self-Reinforced Biocomposites Made from Poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) (PHBV): An Innovative Approach to Sustainable Packaging Production through Melt Processing (Biocompuestos autorreforzados de poli(3-hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato) (PHBV): un enfoque innovador para la producción sostenible de envases mediante el procesado por fusión).

Bioplásticos sin aditivos

El estudio se centra en el desarrollo de un biocompuesto autorreforzado a partir del biopolímero PHBV (polihidroxibutirato-co-polihidroxivalerato), un material de origen natural completamente biodegradable. La innovación reside en integrar micropartículas del propio PHBV en su matriz para mejorar el comportamiento mecánico y las propiedades de barrera frente al oxígeno y al vapor de agua, aspectos fundamentales para prolongar la conservación de los alimentos envasados.

Este enfoque científico permite reforzar el material sin añadir plásticos convencionales ni otros aditivos, lo que facilita tanto su reciclaje como su compostaje. A diferencia de los envases multicapa tradicionales, que resultan difíciles de reciclar por la combinación de materiales distintos, el nuevo biocompuesto mantiene una composición homogénea que simplifica su gestión al final de su vida útil.

Otro aspecto destacable es que la producción de estos bioplásticos no requiere disolventes tóxicos ni procesos costosos. Se utilizan tecnologías de transformación ampliamente implantadas en la industria, como la extrusión y el moldeo por inyección, lo que facilita su fabricación a gran escala.

Según el equipo investigador: "Hemos conseguido, por primera vez en el ámbito industrial, incorporar partículas de PHBV en una matriz del mismo material mediante un proceso eficiente y compatible con la producción a gran escala".

Ciencia gallega en un proyecto europeo

Este trabajo se enmarca en el proyecto europeo Waste2BioComp, que reúne a 13 organizaciones de seis países con el objetivo de transformar residuos orgánicos y subproductos en nuevos biomateriales sostenibles. La Universidade da Coruña lidera un paquete de trabajo centrado en el desarrollo de partículas de PHBV para aplicaciones en el sector del embalaje.

Como parte de las actividades finales, la investigadora responsable del proyecto en la UDC, Belén Montero, participó los días 29 y 30 de abril en Bruselas en el evento de clausura organizado por el clúster europeo BioMatters bajo el lema Beyond Waste: Shaping the Future with Bio-Based Materials. Allí presentó, junto con el director de I+D de Propagroup SpA, Salvatore Davide Crapanzano, los principales resultados relacionados con la cadena de valor de los plásticos sostenibles.