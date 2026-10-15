El hotel Nogallás de A Coruña, en Riazor, se digitaliza de la mano de Gaiarooms

La ciudad de A Coruña se suma a los municipios de Arzúa (A Coruña), Foz y Palas de Rei (ambos en Lugo), además de a Vigo, en la cartera de establecimientos hoteleros de Gaiarooms, compañía especializada en la gestión y transformación tecnológica de alojamientos. Su estreno lo hace con el hotel Nogallás, a unos pasos del estadio de Riazor.

Este establecimiento, situado en el número 11 de la calle Julio Rodríguez Yordi, tiene categoría de una estrella y cuenta con 17 habitaciones, con "potencial para ampliar su capacidad hasta 20 o 21 unidades", señala Gaiarooms.

El proceso de digitalización del hotel Nogallás permite hacer reservas y realizar el check in y el check out a través de teléfono móvil, que por medio de un código activará una llave digital para poder acceder a la habitación.

Además, cualquier incidencia que se produzca durante la estancia de los huéspedes podrá ser comunicada a través de un servicio digital permanente que no obliga a la presencia constante de personal de recepción en el hotel.

Mediante un sistema de domotización, el alojamiento tendrá un control inteligente de su operativa, de modo que ante un posible problema en algún elemento o en el mantenimiento del hotel se enviará la incidencia a un servicio técnico que dará aviso a personal encargado de repararla.

Acceso al hotel Nogallás de A Coruña. Cedida

De forma parecida, con el uso de sensores en las habitaciones, la plantilla de limpieza sabrá cuándo estas quedan libres para que se pueda trabajar en ellas. Este personal laboral pasa a formar parte de los empleados de limpieza de Gaiarooms, apuntan fuentes próximas a la empresa.

"La incorporación de Nogallás nos permite dar un nuevo paso en Galicia y entrar en una ciudad estratégica como A Coruña. Es un activo bien ubicado, con potencial y características que encajan con nuestro modelo de gestión. Queremos seguir creciendo en la comunidad incorporando establecimientos en los que la tecnología y la profesionalización de la operativa puedan generar un impacto tangible", destaca Enrique Domínguez, fundador y CEO de Gaiarooms.

Renovación y expansión

El hotel Nogallás es un negocio familiar que empezó a operar en A Coruña en 1981. Su página web destaca que está "en constante renovación, mejorando cada día".

Ahora pasa a formar parte de Gaiarooms para reforzar su presencia en Galicia y el norte de España, "una de las áreas prioritarias para el desarrollo de la compañía".

La empresa inició su actividad en la comunidad gallega en enero de 2026 con cuatro establecimientos turísticos: un hotel de cuatro estrellas con spa y 39 habitaciones y un complejo de 22 apartamentos turísticos en Foz; una pensión de 26 habitaciones en Palas de Rei; y otra de 33 habitaciones en Arzúa, estas dos últimas vinculadas a la demanda del Camino de Santiago.

En marzo, incorporó el hotel Ipanema Vigo, su primer activo en la ciudad olívica, con 60 habitaciones. Con la llegada ahora a A Coruña, la compañía amplía su implantación territorial en Galicia y eleva a seis el número de establecimientos.

Gaiarooms destaca que en su estrategia también busca integrar sus establecimientos en el entorno local mediante acuerdos con comercios y proveedores de servicios próximos, alianzas con restaurantes, gimnasios, aparcamientos y otras actividades de la zona "con el objetivo de ampliar la experiencia del huésped y, al mismo tiempo, favorecer que parte del gasto asociado a la estancia revierta en la economía local".