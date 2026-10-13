El aeropuerto de A Coruña supera los 102.000 pasajeros en septiembre

El Aeropuerto de A Coruña, Alvedro, registró un total de 102.396 pasajeros durante el mes de septiembre de 2026, según los datos publicados este martes por Aena. Las instalaciones coruñesas contabilizaron también 1.693 movimientos de aeronaves durante el pasado mes, en el que gestionaron cerca de una tonelada de mercancías.

En el acumulado de los nueve primeros meses del año, el aeropuerto de Alvedro alcanzó los 1.079.353 pasajeros, con un total de 14.428 movimientos de aeronaves entre enero y septiembre. En cuanto al transporte de mercancías, las instalaciones coruñesas gestionaron 14 toneladas en este periodo.

Los datos de septiembre sitúan a Alvedro como el segundo aeropuerto gallego por volumen de pasajeros durante el mes, por detrás del Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, que registró 280.908 viajeros, y por delante del Aeropuerto de Vigo, que contabilizó 94.188 pasajeros.

En el conjunto de Galicia, los tres aeropuertos de Aena sumaron 477.492 pasajeros durante septiembre, además de 5.032 movimientos de aeronaves y 363 toneladas de mercancías. Entre enero y septiembre, las terminales gallegas acumularon 3.722.769 viajeros y 38.199 operaciones.

El aeropuerto compostelano alcanzó los 1.804.423 pasajeros en los nueve primeros meses del año, aunque hay que tener en cuenta que permaneció cerrado durante 28 días en mayo. Por su parte, Peinador, en Vigo, registró 838.993 viajeros entre enero y septiembre, junto con 10.040 movimientos de aeronaves y 694,3 toneladas de mercancías.