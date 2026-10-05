La niebla obliga a desviar en A Coruña tres vuelos procedentes de Madrid y Barcelona

El primer lunes de octubre ha comenzado en A Coruña con la ciudad envuelta en una niebla que ocultaba buena parte de los edificios. El fenómeno ha tenido también incidencia en el aeropuerto de Alvedro, donde a primera hora tres vuelos procedentes de Barcelona y de Madrid no han podido aterrizar.

El primero de ellos tenía prevista su llegada a Alvedro a las 07:40 horas. Sin embargo, la frecuencia desde la capital catalana operada por Vueling ha tenido que desviarse a Santiago, donde acabaría aterrizando.

También en el aeropuerto de Rosalía de Castro aterrizó otro vuelo, este procedente de Madrid y operado por Air Europa. Tendría que haber llegado a A Coruña a las 07:50 horas, pero finalmente aterrizó en Santiago.

Los dos siguientes vuelos programados para aterrizar en Alvedro —uno de EasyJet procedente de Ginebra y otro de Iberia procedente de Madrid— también sufren cambios.

Ambos aterrizarían a las 08:40 horas, pero el primero de ellos está retrasado, con previsión de llegada a las 09:15 horas, y el segundo ya ha sido desviado también a Santiago.

Algo parecido sucede con el vuelo de Madrid de Air Europa y programado para las 11:50 horas, que también lleva retraso. Previsiblemente llegará a las 13:59 horas.

En cuanto a las salidas, el vuelo con destino Barcelona de las 08:15 horas y operado por Vueling ha sido cancelado. Por otra parte, el de Air Europa que volará hasta Madrid partirá a las 09:39 horas, con una hora de retraso.

La previsión es que con el paso de las horas la niebla se vaya diluyendo en la ciudad.

Sí será una jornada de cielos nublados, que se despejarán algo más hacia la tarde, con las nubes regresando de nuevo esta noche.