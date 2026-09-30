Xunta y Ayuntamientos contrastan modelos de coordinación aérea en Galicia sin definir hoja de ruta

Un momento de la reunión de este miércoles por la coordinación aeroportuaria en Santiago. Xunta

Cuarta reunión en un año del Comité de Coordinación Aeroportuaria. Se ha celebrado este miércoles en Santiago con la Xunta, los tres ayuntamientos con terminal y representantes de otras instituciones y de Aena. Del encuentro no salieron medidas concretas. El objetivo de la coordinación sigue lejos de alcanzarse.

"Después de un año, llegamos a la conclusión de que falta mucho por hacer para hablar de verdadera coordinación aeroportuaria, cuando estamos viendo que en los aeropuertos hay coincidencia de destinos y de vuelos en casi los mismos días y franjas horarias", opina Gonzalo Castro, concejal de Turismo del Concello de A Coruña.

El edil aboga por una "visión general" de la conectividad aérea en Galicia alejada de "intereses electorales y cortoplacistas que no aportan nada al desarrollo económico y social de Galicia". Por eso propone un "pacto estratégico de país para una década que sea capaz de hacernos confluir a todos".

Para Santiago, la coordinación aeroportuaria debe estar liderada por la Xunta de Galicia. La concejal de Turismo, Miriam Louzao, defiende el trabajo desarrollado por los concellos, como la captación de vuelos promovida por Santiago a través de la compañía Wizz Air, y destaca los "resultados óptimos" de ocupación en Lavacolla durante el verano.

"Si la Xunta no toma las riendas, no hay otra forma de optimizar los recursos que representan los tres aeropuertos", insiste Louzao, que demanda también al Gobierno gallego que aumente su aportación de 100.000 euros para la promoción turística en cada destino que se capte en las terminales de la comunidad, dos por año.

El portavoz del Gobierno de Vigo, Carlos Font, elogia que Aena detecte "33 casos de negocio" en el aeropuerto de Peinador para abrir nuevas rutas, como trasladó en la reunión.

Vigo reclama también cuantías más grandes para que la Xunta respalde la captación de vuelos e insiste en que las aportaciones económicas han de proceder de tres fuentes: el Concello, la Diputación de Pontevedra y el Gobierno autonómico.

"Destinos sostenibles"

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, dijo tras la reunión que advierte que "las administraciones reman en la misma dirección" y expresó de nuevo el compromiso de la Xunta "con la consecución de vuelos" y la apuesta por financiar campañas de promoción turística. Defiende que sean destinos "sostenibles en el tiempo".

Calvo, que cree que el trabajo de coordinación debe ser "a medio y largo plazo", destaca la reciente captación de vuelos en Santiago y los "próximos" destinos de A Coruña y espera que Vigo tenga nuevas conexiones "en el futuro".