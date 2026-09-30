El Hotel Palacio del Carmen celebra 25 años en Santiago y estrena un nuevo espacio gastronómico

El Hotel Palacio del Carmen, Autograph Collection, celebrará este miércoles 30 de septiembre su 25 aniversario, conmemorando un cuarto de siglo como uno de los establecimientos de referencia de la hotelería de Santiago de Compostela.

El acto, que arrancó a las 17:30 horas en la Capilla del hotel, reúne a representantes de las instituciones gallegas y compostelanas, profesionales del sector turístico y empresarial, colaboradores, amigos del hotel y personas que, de una u otra manera, han formado parte de su historia. Entre los asistentes se encuentran Antonio Catalán, presidente de ACHM HOTELS by Marriott, quien acompañará al equipo del Palacio del Carmen en esta celebración tan especial.

Durante estos 25 años, Hotel Palacio del Carmen, Autograph Collection, ha evolucionado al mismo tiempo que lo ha hecho Santiago de Compostela, manteniendo como señas de identidad su carácter histórico, su singular arquitectura, la hospitalidad y su vocación de ofrecer una experiencia vinculada a la ciudad y a Galicia.

El edificio, conocido por ser el antiguo convento de las Oblatas, ahora rehabilitado, forma parte de la historia de Santiago desde mucho antes de convertirse en hotel. Desde su apertura como establecimiento hotelero en 2001, ha construido una trayectoria marcada por la combinación de patrimonio, hospitalidad y una interpretación contemporánea de la excelencia hotelera.

La celebración tendrá además un componente especialmente emotivo con el reconocimiento a todas las personas que han formado parte del equipo del Palacio del Carmen a lo largo de estos 25 años. Profesionales que han contribuido a construir la personalidad del hotel y a convertir su manera de recibir y entender la hospitalidad en una de sus principales señas de identidad. Como destaca Pablo Guitián, director del hotel, "Celebrar 25 años es celebrar mucho más que un edificio o una marca. Es celebrar a las personas que han hecho posible esta historia: quienes están hoy, quienes estuvieron antes y quienes, desde diferentes lugares, han dejado su huella en el Palacio del Carmen".

Nuevo espacio gastronómico conectado con Santiago

El aniversario llega, además, en un momento especialmente significativo para el establecimiento, tras la renovación integral realizada durante 2026. En esta nueva etapa, uno de los grandes protagonistas es CULTO, el nuevo espacio gastronómico del Palacio del Carmen, Autograph Collection, concebido como mucho más que un restaurante y nacido con la vocación de abrir el hotel a Santiago y convertirse en un punto de encuentro para compostelanos y visitantes.

Con una propuesta que pone en valor la gastronomía, el producto y la identidad gallega, CULTO extiende la experiencia del hotel Palacio del Carmen, Autograph Collection, más allá de sus huéspedes y conecta el establecimiento con la vida de la ciudad. El espacio integra gastronomía, vino y diferentes momentos de encuentro en un entorno que combina el carácter histórico del antiguo convento con una mirada contemporánea.

Precisamente, tras el acto institucional del 25 aniversario, la celebración continuará con un cóctel en CULTO y los jardines del Palacio del Carmen, donde los invitados podrán descubrir de primera mano esta nueva propuesta y brindar por los próximos 25 años de historia del establecimiento.