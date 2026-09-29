El turismo en Santiago, bajo lupa: tres encuestas arrojarán luz sobre la visión de la ciudad

Santiago de Compostela quiere saber qué piensan los vecinos, los visitantes y los empresarios sobre el turismo. Para tener más información al respecto, el ayuntamiento ha lanzado tres encuestas que podrán cubrirse hasta el próximo 8 de noviembre y que arrojarán luz sobre este asunto a tres meses del inicio del Xacobeo.

Esta actuación forma parte del proyecto de creación y puesta en marcha de nuevos productos y experiencias turísticas desarrollado en el marco del Plan de Sustentabilidade Turística del concello. La medida está cofinanciada por el Concello de Santiago de Compostela, la Secretaría de Estado de Turismo y la Axencia de Turismo de Galicia.

El objetivo de las encuestas es completar la información estadística y documental disponible con la opinión de los principales grupos relacionados con la actividad turística. Así, las respuestas permitirán conocer mejor cómo se visita Santiago, cómo perciben los residentes el turismo y cuál es la situación de partida de empresas, entidades y agentes con vinculación directa o indirecta en el sector.

La encuesta de las personas visitantes recogerá información sobre las características del viaje, las actividades realizadas, la valoración de la experiencia y el interés por conocer nuevas propuestas, recursos y zonas de la ciudad.

Las preguntas dirigidas a la población local, por su parte, permitirán conocer cómo perciben los vecinos el turismo, sus impactos, la convivencia y el uso de los espacios, así como la aceptación de nuevas actividades turísticas.

La encuesta al tejido empresarial, por último, permitirá conocer los productos y servicios existentes, las capacidades disponibles, las principales necesidades y dificultades y las posibilidades de colaboración en el desarrollo de nuevas propuestas.

El ayuntamiento ha explicado en un comunicado que la información recogida se incorporará al diagnóstico turístico de Santiago y servirá para identificar las necesidades, barreras y oportunidades adaptadas a la realidad del destino. Las encuestas, que se cubren en solo unos minutos, son voluntarias y están abiertas hasta el 8 de noviembre.

Otros asuntos

La concejala de Capital Cultural, Míriam Louzao, y el director de la Banda Municipal de Música, David Fiuza, presentaron esta mañana la temporada 2026-2027 de la banda, que lleva por título Viñetas, música que tamén conta historias. La primera parte recoge ocho conciertos entre octubre y diciembre.

El Concello de Santiago, por otro lado, presentó este martes el festival Encantos en Compostela, que llenará la ciudad de magia del 2 al 4 de octubre. La XIV Marcha Unificada de Special Olympics Galicia, para personas con y sin discapacidad, llega a la capital gallega el día 3 tras partir el 1 de octubre de Monforte de Lemos. Del 9 al 11 de octubre, Santiago acogerá el VIII Encontro de Orzamentos Participativos.