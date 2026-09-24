El primer contacto de Santiago con Fly2Galicia fue en noviembre de 2025 con el "aval" de Aena

La concejala de Turismo del Concello de Santiago, Míriam Louzao, ha comparecido este jueves a petición propia para defender la gestión municipal con Fly2Galicia. La también portavoz municipal ha confirmado que el primer contacto del ayuntamiento con la agencia de viajes se produjo en noviembre de 2025 a raíz de la información remitida por Aena respecto al interés de la firma por asentarse en la ciudad.

Louzao, que al igual que el resto de los portavoces municipales inició su intervención recordando a María Pardo y a Carlos Nieves, aseguró que a lo largo de los últimos meses se han dicho muchas "mentiras" respecto a este asunto, algo que "hace mal a la imagen de Santiago": "La ciudadanía espera un comportamiento menos oportunista de la representación institucional".

La portavoz municipal reivindicó, además, el trabajo "excepcional" del equipo de Turismo tras la retirada de Ryanair y el cierre del aeropuerto por obras con el objetivo de seguir siendo un referente en el noroeste peninsular. Louzao, además, recordó la llegada de United Airlines, LKM y Air Lingus, así como la ampliación de aviones de Vueling en su base compostelana.

Tras ello, la concejala de Turismo señaló que Aena comunicó a su departamento en noviembre de 2025 la existencia de una propuesta de una empresa que sondeaba la posibilidad de poner en marcha una compañía en el aeropuerto para conectar la ciudad con el mundo. La idea, indicó Aena, era disponer de un avión al principio y añadir un segundo avión en 2027.

"Aena es quien nos pasa el contacto para que los atendamos", insistió Louzao, que defendió que es imposible poder hacer una auditoría previa a todas las compañías que contactan con el concello: "Es lógico que Aena, primer operador aeroportuario del mundo por número de pasajeros y empresa pública que gestiona los aeropuertos, sea suficiente aval para que nos sentemos a hablar con una empresa".

La portavoz municipal confirmó que el ayuntamiento contactó con Fly2Galicia para apoyarla o ayudarla, en referencia a ponerla en contacto con proveedores locales (hoteles, cátering, transporte...) y asesorarla sobre los mejores destinos y horarios según su experiencia. "Cuando indicamos que ayudamos a una empresa, eso no incluye apoyo económico", concretó Louzao, diferenciando entre ayuda logística y económica.

"Turismo no efectivizó ni llegó a evaluar ninguna colaboración económica, contrato o relación administrativa formal con un proyecto emergente con el que colaboramos pero siempre fuimos cautos por sus características", señaló la concejala de Compostela Aberta, que continuó desgranando la cronología de los hechos.

Así, tras el primer contacto de noviembre de 2025, la propia Louzao y personal de Turismo se reunieron durante las Jornadas de conectividad de Turespaña y Aena con dos personas responsables del proyecto y un directivo de la firma pública.

Los promotores explicaron que estaban buscando una empresa para fletar los aviones y solicitaron el contacto de compañías de buses, ya que querían establecer conexiones entre el aeropuerto compostelano y las ciudades gallegas. Al mismo tiempo, los responsables de Fly2Galicia también pidieron trasladar su interés en cerrar las estancias de la tripulación con los hoteles, algo que el concello comunica el 26 de mayo.

El momento en el que se hizo público

Las primeras informaciones salieron en los medios de comunicación a principios de mayo, momento en el que el concello reconoció contactos. El 31 de julio, Fly2Galicia se pone en contacto con el concello para confirmar que ha firmado con la compañía que pondrá los aviones, pero no es hasta agosto cuando le comunica a Turismo de qué empresa se trata.

En todo caso, Fly2Galicia solicitó en ese momento los slots y mostró su intención de comenzar a vender los billetes, por lo que pide al ayuntamiento hacer una presentación en la que la Administración aparezca apoyando el proyecto, al igual que hizo con la llegada de Wizz Air. El concello se negó, al no contar con unas mínimas garantías de viabilidad.

"Hasta ese momento, le ofrecimos colaboración como a otros proyectos que no llegaron a ser realidad. Le pedimos más información y datos del proyecto, tras lo que quedan en enviarnos un dosier", concretó Louzao, que afirmó que el ayuntamiento en ningún momento hizo comunicados públicos más allá de las breves respuestas dadas a medios.

A mediados de agosto, salen a la luz las primeras informaciones que vinculan a FlyYo (compañía que fleta los aviones de Fly2Galicia) con operaciones israelíes, también para deportar a personas de Palestina. "No nos hicieron sentir cómodos y estamos esperando a que el Estado lo aclare", señaló Louzao.

"Nuestra relación fue con Fly2Galicia, nunca con FlyYo, que es un proveedor. El 31 de julio nos dicen que firmaron, pero hasta días después no nos confirmaron cuál era", señaló la portavoz municipal, que añadió que en el momento en el que se supo de la posible vinculación con Israel se rompió la colaboración y el asesoramiento.

Cruce de acusaciones

La concejala no adscrita Mercedes Rosón, por su parte, criticó que se alterase el orden del día para que Louzao interviniese antes de que ella tuviese la oportunidad de presentar su proposición para exigir explicaciones respecto a este tema. Algo a lo que la alcaldesa, Goretti Sanmartín, replicó posteriormente que "o razonable é que primeiro se escoiten as explicacións e despois se voten", aclarando que el reglamento propone un orden pero no lo determina.

Rosón, dadas las circunstancias, usó el tiempo de su intervención como modo de protesta y decidió guardar silencio. "Es lo que tenían que haber guardado ustedes antes de denunciar que Fly2Galicia existe gracias a ustedes", señaló la edil no adscrita, declaraciones que posteriormente la concejala de Turismo desmentió.

La situación dio lugar a un momento anecdótico en el que la corporación guardó silencio, pese a que la alcaldesa dio inicialmente paso al siguiente en intervenir, ante lo que Rosón reivindicó su derecho a usar los dos minutos y medio que le quedaban para no decir nada.

El concejal socialista Sindo Guinarte acusó al Gobierno local de "querer anotarse un tanto" con una operación que no salió bien. El edil del PSdeG, además, preguntó por qué no se investigó nada respecto a una empresa que tiene un capital social de un euro y "está a nombre de una persona de nacionalidad rumana que tiene antecedentes de serios problemas con denuncias judiciales y deudas por proyectos" similares.

En la misma línea se mostró el portavoz municipal del PP, Borja Verea, que lamentó que este asunto "afectase a la imagen y a la credibilidad institucional" de Santiago. "Hoy debería ser la alcaldesa quien diese explicaciones", recriminó Verea, que exigió saber "quién va a asumir la responsabilidad política" de lo ocurrido.

El líder del PP local, además, apuntó a tres cuestiones: la reputación ("el concello no es una empresa de publicidad, cuando apoya el proyecto lo hace como marca institucional"); la prisa por apuntarse éxitos ("se anuncian ocho rutas que no contrató ni financió el concello"); y la seriedad ("¿qué comprobó el Gobierno municipal?").

Louzao respondió a las críticas de los tres, asegurando que su objetivo solo es "buscar un titular y una foto para salir en los medios y en redes sociales". La portavoz municipal insistió en el compromiso del Gobierno local con Palestina y puso en valor el trabajo del personal de Turismo, "que lo pasó mal con esta tormenta".

La edil de Turismo, por último, aclaró que el ayuntamiento no concede permisos a agencias de viajes ni a turoperadores, "es la Xunta", ni tampoco es el encargado de dar los permisos de vuelo o slots, algo que hace Aena "y por lo tanto el Estado".

Otras propuestas

La propuesta de Mercedes Rosón sobre Fly2Galicia fue aprobada con los votos a favor de las concejalas no adscritas y el PSOE y la abstención de PP, Compostela Aberta y BNG.

También recibió luz verde la propuesta de la edil no adscrita Milagros Castro sobre el PIA de Lavacolla, que al inicio del pleno generó la intervención de una vecina del barrio que, en representación de los residentes, mostró su rechazo a esta medida. La propuesta salió adelante con los votos a favor de los concejales no adscritos, BNG, Compostela Aberta y PSOE y la abstención del PP.

Precisamente, el PP presentó una proposición en defensa de la soberanía española en Ceuta y Melilla y para exigir al Gobierno nacional que tome medidas urgentes respecto a la situación que se vive en la primera ciudad autónoma. Fue aprobada con los votos a favor del PP y la abstención de los concejales no adscritos.