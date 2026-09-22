Las colas para acceder a la Catedral llegan al pleno de Santiago: el PSOE urge medidas

Cola de turistas para entrar en la Catedral de Santiago, en una foto de archivo. Quincemil

La polémica por las colas de la Catedral llegará al Pleno de Santiago este jueves. El PSOE compostelano preguntará sobre las medidas previstas por el ayuntamiento para ordenar los flujos turísticos en el entorno del templo, así como por los plazos, dado que quedan 100 días para el Año Santo y ya este verano hubo "situaciones de saturación".

El encargado de trasladar la pregunta es el socialista Gumersindo Guinarte, que recordó que la fila para entrar en la Catedral llegó a extenderse a la rúa do Vilar, con esperas de hasta dos horas. El edil del PSOE considera que esto "afecta a la imagen turística" de la ciudad, así como a la vida cotidiana de las personas que viven o trabajan en el casco histórico.

El portavoz socialista, además, acusó al Gobierno municipal de llevar tiempo asegurando que está estudiando la situación. "Seguimos sin conocer medidas concretas que permitan darle una solución", lamentó Guinarte, que considera necesario que el Ejecutivo de Goretti Sanmartín explique qué actuaciones tiene previstas y cuándo piensa aplicarlas.

La planificación, continúa el concejal, resulta especialmente urgente habida cuenta de la cercanía del Xacobeo 2027, cuando está previsto que aumenten los visitantes. En este sentido, Guinarte defendió que estas actuaciones "deberían estar ya planificadas, implantadas y probadas" para evitar que se vuelvan a repetir episodios como los vividos este verano en el entorno de la Catedral.

El PSdeG de Santiago pedirá también explicaciones sobre la coordinación entre las partes implicadas y preguntará al Gobierno local "si existe una coordinación efectiva con el Arzobispado" para organizar los accesos a la Catedral y gestionar las colas que se producen en su entorno.

La concejala de Turismo, Míriam Louzao, explicó a principios de mes que la aplicación que proponían desde el ayuntamiento como solución establecía un sistema de conteo que permite ver desde una aplicación móvil cuánta gente espera su turno. Esto, sin embargo, implica que las colas estén acotadas.

"Para esas cámaras de conteo necesitas primeiro acoutar fisicamente. Estamos nese proceso de decidir por onde se fai esa acoutación física", indicó la edil, que señaló que el ayuntamiento ha mantenido varias reuniones tanto a nivel interno como con el Arzobispado y Turismo de Galicia para establecer por dónde delimitar esas filas.