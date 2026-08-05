El turismo nacional cae en Galicia en el mes de junio con 12.000 visitantes menos

Los turistas de otros puntos de España visitaron menos Galicia este mes de junio respecto al año pasado y, además, se quedaron menos tiempo. Concretamente, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la comunidad gallega recibió durante el mes de junio 798.197 turistas nacionales, lo que supone un 1,5% menos que la cifra registrada en el mismo mes del 2025; unos 12.300 viajeros menos.

Los datos, como explica Europa Press, proceden de una encuesta experimental a partir del posicionamiento de los teléfonos móviles. Con ellos se evidencia también que la duración media de las estancias en Galicia fue menor, de 3,3 días, frente a los 3,7 del año pasado.

Del total de viajeros nacionales que recibió la Comunidad, la mayor parte, 456.412, procedían de Galicia. Además, 95.156 eran de Madrid, 51.791 de Castilla y León y 45.327 de Asturias, las comunidades que aportaron más visitantes.

En cuanto a los gallegos que se desplazaron a otros puntos, fueron en junio 748.130 viajeros. La mayor parte de ellos viajaron dentro de la propia comunidad autónoma —456.412—, mientras que 74.029 se decantaron por Madrid, 57.043 por Castilla y León, 37.638 por Asturias y 22.302 por Andalucía, las comunidades preferidas por los gallegos.