El tablero de la conectividad aérea en Galicia: "No existe coordinación, cada uno va por libre"

Un avión de Iberia y una avioneta en la pista del aeropuerto de A Coruña. Javier Castro

"La competencia no nos lleva a ninguna parte". Desde el año pasado, Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, ha apelado a la "complementariedad" de las tres terminales gallegas a la hora de definir una política aeroportuaria basada en la coordinación. Fruto de la insistencia en este mensaje, el Comité de Coordinación Aeroportuaria de Galicia, constituido en 2014, volvió a reunirse en los últimos meses. El principio de "coordinación" está ahora en entredicho.

"No existe tal coordinación", coinciden fuentes turísticas consultadas por Quincemil. "Nos parece muy bien que haya más conexiones y está estupendamente bien que los ayuntamientos trabajen mirando los intereses de cada aeropuerto. De hecho, repetirán ruta". "Cada uno va por libre, la sensación es que seguimos compitiendo", opinan. El reto, añaden, será "llenar los aviones".

El anuncio de un convenio de colaboración para promoción turística y cultural entre el Concello de A Coruña y la compañía textil Inditex, que aportará 1,5 millones de euros y al que sucederá la licitación de rutas aéreas internacionales, suscitó en el Gobierno de Santiago críticas por falta de coordinación entre los tres aeropuertos y los tres ayuntamientos.

"Hace falta una visión estratégica, una visión de país y una coordinación aeroportuaria para que no suceda una duplicación de rutas existentes", defendió la concejala de Turismo santiaguesa, Míriam Louzao, en sintonía con declaraciones previas que en A Coruña había hecho su alcaldesa apelando a "superar localismos" en materia de conectividad aérea.

Una semana después, Santiago, con presencia de la Xunta de Galicia en un acto, informa del desembarco de la aerolínea Wizz Air con una base operativa en Lavacolla y la oferta de diez conexiones nacionales e internacionales (Varsovia y Roma). Entre las internas hay algunas que no solo suponen una duplicación de rutas gestionadas o que se operarán en otros aeropuertos gallegos (Málaga, Tenerife, Gran Canaria) sino en la propia terminal santiaguesa.

Viajeros en la terminal de Alvedro. Quincemil

En su intervención en el acto, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, ensalzó la "colaboración" y el "trabajo en la misma dirección" por parte de los agentes implicados en la operación, que supone inyección de dinero público, pero no hizo alusión alguna a la "coordinación" que días antes reclamaba Santiago y que da nombre al comité aeroportuario en el que la Xunta también participa.

También Calvo, un día después del anuncio de estos vuelos de Santiago, dejaba las "puertas abiertas" a la captación de nuevas rutas aéreas en Galicia y consideraba que los nuevos vuelos a Roma (Italia) y Varsovia (Polonia) desde Santiago son una "confirmación" de que el trabajo del grupo de coordinación aeroportuario "está dando sus frutos".

El responsable autonómico se mostró "contento" de que "haya nuevas rutas en Galicia", lo que, a su modo de ver, pone de manifiesto que la comunidad "tiene potencial" y suma "competitividad". Defendió el trabajo del grupo de coordinación "asumiendo el modelo de Aena": "Creo que es la forma de poder trabajar". "En el caso de Santiago, el Ayuntamiento se puso en contacto con nosotros porque solicitó esa colaboración para los destinos de Varsovia y Roma", dijo.

Promoción y rentabilidad

Llenar los aviones. Si este es el desafío que ahora se plantean los aeropuertos gallegos, el presidente del Clúster de Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, rompe una lanza en favor del sector que cree que no está siendo tenido en cuenta a la hora de captar rutas.

"Para que las rutas sean rentables hace falta una buena promoción para conseguir llenar los vuelos. Eso lo hacen las agencias y empresas relacionadas con vacaciones y viajes empresariales" Cesáreo Pardal, presidente del Clúster de Turismo de Galicia

"Agradecemos el esfuerzo de los ayuntamientos, pero no queremos que suceda lo que ha pasado en los últimos diez años, que cuando se acaba el dinero público, la aerolínea desaparece, como ocurrió con Ryanair en Galicia. Para que no vuelva a pasar, la ruta tiene que ser rentable, y eso se consigue con una buena promoción para conseguir llenar los vuelos. Eso lo suelen hacer las agencias o las empresas relacionadas con vacaciones y viajes empresariales", explica Pardal. "Creo que algo tenemos que decir".

El presidente del Clúster de Turismo apunta que "A Coruña, Santiago y Vigo, aunque aún no ha anunciado nada, están trabajando por su cuenta", y concede relevancia a un estudio de Aena sobre las rutas que en Galicia pueden ser más rentables con el que cuentan los concellos para "contratar las compañías más adecuadas para que se mantengan en los aeropuertos una vez se acabe la ayuda económica".

La "posición internacional" de Galicia

La consultora de comunicación turística y periodista Nani Arenas también acoge de forma positiva la captación de rutas por parte de los concellos, pero insiste en la necesidad de "centrarse en no duplicar conexiones": "Acaba provocando que los aeropuertos compitan por el mismo destino y que las aerolíneas se marchen".

Arenas juzga como algo "utópico" el objetivo de la coordinación aeroportuaria: "Una vez más el comité no funciona. Que dejen de competir las administraciones entre sí, parece que hay una batalla de un ayuntamiento con otro".

"Los aeropuertos deben evaluar sus necesidades y la administración dedicar recursos a abrir nuevos mercados, no duplicar conexiones. Así se fortalece la posición internacional del conjunto de Galicia" Nani Arenas, consultora de comunicación turística

"El objetivo es que todos los gallegos nos beneficiemos de un sistema aeroportuario que tiene que ser ejemplar. ¿Cuál es la mejor estrategia para Galicia? Los aeropuertos deben evaluar sus necesidades y la administración dedicar recursos no a duplicar conexiones sino a abrir nuevos mercados. Es así como se fortalece la posición internacional del conjunto de Galicia", considera Arenas.

Contra la "desigualdad de oportunidades"

Vuela Más Alto, la plataforma de expertos en el aeropuerto de Alvedro, califica la materia como "delicada" y recupera la diferencia de enfoque respecto al futuro de cada terminal: "Vemos que se habla de coordinación y de no solaparse cuando se proponen nuevas rutas o nuevos convenios en A Coruña y Vigo, pero jamás cuando se proponen en Santiago, donde parece algo natural".

Pantalla de salida de vuelos en el aeropuerto de Alvedro. Quincemil

Alberto Maroto, portavoz de Vuela Más Alto, defiende la postura del libre mercado, "pero no la competencia desleal ni la desigualdad de oportunidades". "La Xunta y la Diputación siempre son más receptivas con Santiago".

"Se habla de coordinación y de no solaparse cuando se proponen nuevas rutas y convenios en A Coruña y Vigo, pero jamás cuando se proponen en Santiago" Alberto Maroto, portavoz de Vuela Más Alto

"Hoy es un día importante para Santiago y para Galicia", dijo el conselleiro de Presidencia este jueves en la presentación del proyecto de Wizz Air. "Con colaboración se pueden conseguir grandes logros".

Vuela Más Alto pone el foco en la fórmula que Santiago ha aplicado para relacionarse con Wizz Air: "Resulta preocupante que no haya hecho ningún procedimiento competitivo o convocatoria abierta. La práctica ha consistido en formalizar este tipo de acuerdos mediante adjudicaciones directas, sin publicidad previa y con un nivel de transparencia muy inferior al exigible por ley cuando se gestionan fondos públicos".

"El Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña publica en su portal de Transparencia las asignaciones de recursos públicos destinadas a la promoción aérea, permitiendo conocer importes, beneficiarios y objetivos perseguidos", compara la plataforma de Alvedro.

Los vuelos de Santiago y A Coruña

Los cerca de 900.000 asientos anuales que programa Wizz Air en Santiago se repartirán entre las rutas internacionales de Varsovia-Modlin y Roma-Fiumicino desde el 1 y el 14 de diciembre, y las nacionales de Bilbao, Valencia, Madrid, Málaga, Tenerife Norte, Gran Canaria, Fuerteventura y Zaragoza a partir de febrero de 2027.

En A Coruña, esta semana se abrió la licitación para los contratos de nuevos vuelos nacionales a Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante, con la previsión de que estén operativos a finales de año.

El concurso para las rutas internacionales se convocará "en los próximos meses", dijo la alcaldesa hace días. Es posible que estén ya en funcionamiento para el arranque de la temporada de verano de 2027, dos meses antes de las próximas elecciones municipales.