Cinco cruceros con hasta 11.300 pasajeros atracarán en A Coruña el día del eclipse

Cinco cruceros en los muelles de A Coruña el 22 de abril de 2025. Autoridad Portuaria de A Coruña

Si los trasatlánticos atracasen con plena ocupación en los muelles de A Coruña el próximo miércoles 12 de agosto, el día del eclipse total de sol en más de un siglo, llegarían a la ciudad más de 11.300 cruceristas, de los que buena parte pasearían por sus calles.

Esta es la previsión de la quíntuple escala de cruceros que registrará el puerto interior coruñés en tan significativa fecha. La ciudad se llenará de cruceristas durante tres días seguidos, ya que otros tres barcos traerán más de 9.000 pasajeros el martes 11 y otro atracará con casi 4.400 el jueves 13, siempre que las embarcaciones vengan completas.

La última vez que llegaron a A Coruña cinco cruceros en la misma jornada fue el 22 de abril de 2025, cuando se batió el récord de visitantes en un mismo día, unas 15.000 personas. El Puerto estimó entonces que la escala generaría un impacto económico de un millón de euros en la ciudad.

No fue aquella la escala más numerosa en cuanto a número de barcos de recreo, puesto que el 2 de mayo de 2014 habían tocado los muelles coruñeses hasta seis cruceros, aunque de menores dimensiones y con menos viajeros.

La coincidencia de cinco buques en los muelles de la ciudad obliga a activar un operativo especial para reforzar la actividad necesaria para atender a los barcos y a sus pasajeros.

La Autoridad Portuaria de A Coruña trabaja en estos momentos con todos sus agentes para ultimar cada detalle operativo que pondrá en práctica tanto el día del eclipse como antes y después, que dará a conocer muy próximamente.

Podría darse la circunstancia de que alguno de los barcos permanezca atracado en la ciudad durante los momentos en que el sol se oculte, aunque otros pasajeros podrían asistir al fenómeno meteorológico ya en el mar.

Centenario Sur

Los cinco barcos previstos para el 12 de agosto ocuparán cinco muelles urbanos diferentes, según recoge el calendario de la escala de cruceros del Puerto. En uno de ellos, Centenario Sur, no es habitual el atraque de este tipo de buques. Allí apagará los motores el Borealis, procedente de Southampton con 1.400 viajeros.

Los cruceros Celebrity Apex y Queen Anne son los de mayor pasaje, 3.200 y 3.000 turistas respectivamente. Atracarán en Trasatlánticos y San Diego y zarparán luego con destino a Bilbao y Gijón.

El Celebrity Equinox también tomará rumbo al puerto vasco tras descansar en el muelle de Trasatlánticos con una capacidad para 2.852 personas. El más pequeño, MSC Explora III, con un máximo de 922 pasajeros, tendrá su punto de atraque en Calvo Sotelo Sur.

En la quíntuple escala del año pasado, uno de los buques se detuvo en Centenario Oeste.

24 barcos en agosto

Solo en tres días podrían llegar a la ciudad herculina cerca de 25.800 cruceristas que abarrotarían las calles en su segunda semana grande de las Fiestas de María Pita. Crystal Serenity (740 cruceristas), Ambience (2.043) e Iona (6.264) tienen previsto su atraque en Calvo Sotelo Sur, San Diego y Trasatlánticos el día 11. El 13 lo hará el Liberty of the Seas (4.375) en en este último muelle.

A lo largo del mes de agosto harán escala en A Coruña un total de 24 cruceros. Los días 4 y 18 atracarán dos barcos. Antes, julio cerrará con trece escalas.

El Puerto recibió el año pasado 184 trasatlánticos y más de 465.000 pasajeros, cifras con las que consolidó su liderazgo en la cornisa cántabro-atlántica. En el primer semestre de 2026 los pasajeros bajaron un 17%, 31.828 menos en comparación con el mismo periodo de 2025. La previsión para 2026 apunta a una cifra global de escalas inferior.