La Reserva de Biosfera celebrará el acto central del eclipse en Miño (A Coruña)

La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas ha presentado este martes el programa de actividades con el que aprovechará el eclipse solar del próximo 12 de agosto para reforzar su apuesta por el astroturismo. La iniciativa, presentada en el Pazo de Illobre, en Betanzos, incluye experiencias durante todo el verano y tendrá su acto principal en Miño, uno de los enclaves elegidos para disfrutar del fenómeno astronómico.

El evento central se celebrará en el Parque das Idades y combinará divulgación científica, observación segura del eclipse y actividades para todos los públicos. La organización instalará pantallas gigantes para seguir las distintas fases del eclipse, telescopios solares, puntos de observación supervisados y contará con monitores especializados que ofrecerán explicaciones durante toda la jornada. Además, se repartirán gafas homologadas para garantizar una observación segura.

La programación arrancará a las 18:00 horas y se prolongará hasta la noche con la observación de la lluvia de estrellas de las Perseidas. También habrá talleres infantiles, animación y una oferta gastronómica basada en productos de la Reserva de Biosfera.

La actividad tendrá un aforo máximo de 400 personas, por lo que será necesario inscribirse previamente.

El presidente de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas, José Antonio Santiso, destacó que el eclipse supone "una oportunidad para seguir consolidando Mariñas Coruñesas como un destino de ecoturismo único", mientras que la directora de Promoción de Turismo de Galicia, Carmen Pita, incidió en el potencial del evento para atraer nuevos visitantes y reforzar la proyección del territorio como Destino Starlight, certificación obtenida en 2023 gracias a la calidad de sus cielos nocturnos.

Más actividades durante el verano

La programación diseñada por la Reserva de Biosfera no se limitará al eclipse del 12 de agosto. Entre julio y agosto, el catamarán eléctrico Mariñas Coruñesas ofrecerá diez salidas nocturnas para observar las estrellas mientras se realiza una interpretación ambiental y patrimonial del entorno.

Además, el restaurante A Artesa da Moza Crecha presentará el próximo 30 de julio un menú especial inspirado en el sello Starlight. A ello se sumarán una observación solar en la plaza do Parchís de Miño y un taller con observación del Sol dirigido a los campamentos urbanos de Curtis y Teixeiro.

Seguridad durante el eclipse

Durante la presentación, el vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira, hizo hincapié en la importancia de disfrutar del eclipse con todas las garantías de seguridad. "Estamos a las puertas de un eclipse total de Sol y tenemos que ser profesionales e inteligentes para aprovecharlo", señaló. Regueira insistió en que el objetivo es que la jornada "sea recordada con alegría" y recordó la necesidad de utilizar gafas homologadas, mantenerse hidratado, protegerse del sol y seguir las indicaciones de la organización.

El vicepresidente también puso en valor el trabajo realizado por la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas y los ayuntamientos participantes para convertir este fenómeno astronómico en una oportunidad para impulsar un turismo sostenible y de calidad.