El aeropuerto de Santiago cierra junio con 277.649 pasajeros, menos que en el mismo mes de 2025

El aeropuerto de Santiago de Compostela - Rosalía de Castro cerró junio con 277.649 pasajeros, lo que supone aproximadamente un 10% menos que en el mismo mes del año pasado, cuando el aeródromo había registrado 310.351 viajeros. La caída entre 2025 y 2026 es similar a la registrada entre junio del año pasado y junio de 2024.

Así lo reflejan los datos facilitados este martes por Aena, que ha concretado que el aeropuerto compostelano sumó en junio 2.105 vuelos (frente a los 2.552 del mismo mes de 2025) y 286 toneladas de mercancías movilizadas.

Junio fue el primer mes completo que operó el aeropuerto de Santiago tras las obras de regeneración de la pista, que obligaron a un cierre de 35 días. Las actuaciones siguen, pero ya en horario nocturno hasta finales de año, por lo que la operatividad no se verá afectada.

Precisamente, el cierre del aeropuerto dejó como dato "anecdótico" el escaso número de viajeros que el aeródromo registró en los tres días que estuvo operativo: 31.594 pasajeros con 347 vuelos y 18 toneladas de mercancías.

Las instalaciones reabrieron el pasado 28 de mayo con nuevas conexiones como la de Nueva York, todo "un hito", que llegaron además en un momento clave tras la caída de pasajeros generalizada que sufre desde hace meses. Además, se han confirmado nuevas conexiones que operarán en el aeropuerto próximamente.

Es el caso del vuelo con Ámsterdam de KLM, así como la conexión entre Valencia y Santiago que operará desde septiembre Vueling. Wizz Air, por su parte, ya tiene a la venta los billetes para viajar entre la capital compostelana y Bilbao, Madrid y Barcelona desde noviembre.

Aeropuertos de Aena

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton, el Aeropuerto de Leeds Bradford y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado el mes de junio de 2026 con 36.998.573 pasajeros, un 3,5% más que en el mismo mes de 2025.

Los aeródromos gestionaron 315.153 movimientos de aeronaves, un 4,8% más que en 2025; y transportaron 119.430 toneladas de mercancía, que se mantiene estable respecto al año pasado.

En términos acumulados, en el primer semestre de 2026 han pasado por los aeropuertos del Grupo Aena 189.964.768 pasajeros (un 3,9% más que en 2025); se registraron 1.636.701 movimientos de aeronaves (+3,2%); y se transportaron 739.612 toneladas de mercancía, un 1,2% más que en el mismo periodo de 2025.