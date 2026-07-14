El aeropuerto de A Coruña pierde un 1,5 % de pasajeros en junio tras el récord del año pasado

El aeropuerto de A Coruña cerró junio con 107.799 pasajeros, una cifra que supone un descenso del 1,5 % respecto al mismo mes de 2025, cuando pasaron por Alvedro 109.490 viajeros, según los datos difundidos este martes por Aena.

Pese a este ligero retroceso en el número de usuarios, la infraestructura coruñesa mantuvo un elevado nivel de actividad durante el mes, con 1.634 movimientos de aeronaves, además de gestionar cerca de una tonelada de mercancías.

El comportamiento de Alvedro contrasta con la evolución del conjunto de los aeropuertos españoles de la red de Aena, que en junio registraron un crecimiento del 3,8 % en pasajeros respecto al mismo periodo del año anterior.

En el conjunto de Galicia, los tres aeropuertos de la comunidad sumaron 479.430 pasajeros durante junio. El de Santiago-Rosalía de Castro volvió a concentrar el mayor volumen de tráfico, con 277.649 viajeros, mientras que el de Vigo alcanzó los 93.982.

Más de 2,2 millones de viajeros en Galicia en el primer semestre

Entre enero y junio, los aeropuertos gallegos acumularon 2.203.812 pasajeros, además de 22.756 operaciones y 1.974 toneladas de mercancías, según el balance publicado por Aena.

A nivel nacional, los aeropuertos de la red de Aena contabilizaron 31,6 millones de pasajeros durante junio, un 3,8 % más que un año antes. En el conjunto del primer semestre de 2026, el gestor aeroportuario superó los 156,2 millones de viajeros, lo que representa un incremento del 3,7 % respecto al mismo periodo de 2025.