El sector hotelero de Santiago reclama saber a qué se destinará la recaudación de la tasa turística

Unión Hotelera Santiago ha exigido a través de un comunicado saber a qué se destinarán los 600.000 euros recaudados entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025 por la tasa turística. El sector hotelero ha pedido "transparencia" al ayuntamiento, que señala por su parte que el uso que se le dará a este importe lo determinará el Foro de Turismo Sustentable, cuya constitución se está avanzando.

La entidad denuncia, a unos días de presentar la liquidación correspondiente al primer semestre del año, "la falta de información" sobre el destino de los ingresos obtenidos en el último trimestre de 2025. "La normativa autonómica establece que el 80% de la recaudación debe destinarse a actuaciones de turismo sostenible", indica UHC.

El sector hotelero asegura desconocer las actuaciones financiadas con estos recursos, ante lo que el Ejecutivo local señala que el Foro de Turismo Sustentable está siendo constituido y que será este órgano el encargado de decidir el destino de la recaudación.

Precisamente, fuentes municipales añaden que se ha enviado una solicitud a UHC para que designe representantes en este órgano y que se mantienen reuniones periódicas con el sector en las que la concejala de Turismo, Míriam Louzao, da las explicaciones requeridas.

La principal asociación hotelera de la ciudad y entidad encargada de la recaudación del impuesto considera imprescindible que "se dé una explicación clara sobre el uso dado a esos fondos, cuya finalidad era mejorar el modelo turístico", al mismo tiempo que lamenta la falta de respuesta del concello a las consultas realizadas.

La UHC exige al Concello de Santiago, a través del comunicado, que publique de manera detallada las inversiones realizadas con cargo a la tasa turística, y que garantice una gestión transparente de unos recursos que por ley deben destinarse a gastos e inversiones relacionados con el turismo sostenible.

La tasa turística en Santiago

Santiago fue la primera ciudad de Galicia en aprobar la tasa turística en un pleno extraordinario celebrado en mayo de 2025. La norma salió adelante con los votos a favor de BNG, Compostela Aberta, PSOE y los concelleiros no adscritos, y con la abstención del PP.

La normativa aprobada también contemplaba la creación y regulación de una comisión municipal de asesoramiento y seguimiento sobre la aplicación de los ingresos bajo el nombre de Foro de Turismo Sustentable, cuyo reglamento fue aprobado el pasado mes de marzo.

Formado por personal municipal, del sector turístico, transportes, comercial o vecinal, este órgano será el encargado de decidir a qué se destinará la recaudación de la tasa turística, que deben abonar todas las personas que se hospeden en la ciudad salvo en contadas excepciones.

Así, los turistas que pernocten en la capital gallega deberán pagar entre 1 y 2,5 euros por persona y día. Los precios varían según el tipo de alojamiento y son los siguientes:

Hoteles con más de cuatro estrellas: 2,5 euros

Viviendas de uso turístico y hoteles superiores de dos a cuatro estrellas: 2 euros

Hoteles de menos de dos estrellas y pensiones: 1,5 euros

Albergues, campamentos de turismo, establecimientos de turismo rural, apartamentos y viviendas turísticas: 1 euro

Esta tasa será aplicable durante los cinco primeros días de la estancia, en la sexta jornada los turistas ya no tendrán que pagar nada más.