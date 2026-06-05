El aeropuerto de Santiago inicia un verano 2026 histórico: estas son sus conexiones

Tras más de un mes cerrado por las obra para regenerar el pavimento de la pista o la renovación del balizamiento y del drenaje en el campo de vuelos, el aeropuerto de Santiago - Rosalía de Castro reabrió este pasado 28 de mayo al tráfico aéreo. Lo hizo por la puerta grande: con la conexión directa al aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey y a poco menos de 30 kilómetros de Nueva York. Se trata del único vuelo que une Galicia con el país norteamericano.

Pasadas las ocho de la mañana, llegaba el primer vuelo de esta ruta aérea desde Newark, mientras que el vuelo hacia la ciudad norteamericana salió de Lavacolla sobre las 10:00 horas. Haber sido los primeros en aterrizar en la nueva pista de Rosalía de Castro será, seguro, una experiencia que muchos recordarán.

Esta conexión, operada por United Airlines, estará operativa hasta el 21 de septiembre con tres vuelos directos semanales: la salida se realizará los lunes, jueves y sábado, mientras que la vuelta a Santiago serán los miércoles, viernes y domingos.

La apertura internacional del aeropuerto de Lavacolla se marcó con el inicio de la nueva ruta a Marrakech el pasado mes de marzo operada por Vueling. La nueva conexión operará con dos frecuencias semanales, miércoles y domingos.

Ahora, el aeropuerto de Santiago se enfrenta a una temporada sin precedentes, volviendo a la actividad con 34 rutas, 17 de ellas internacionales y con destinos a tres continentes por primera vez en su historia.

Vuelo diario a Ámsterdam

Vuelo inaugural Santiago - Ámsterdam Turismo de Santiago

Durante el fin de semana continuaron las buenas noticias con el aterrizaje el sábado por primera vez de KLM Real Compañía Holandesa de Aviación (KL1565) que marcó el inicio de la nueva conexión directa entre Santiago y Ámsterdam, inaugurando la aerolínea su primera ruta entre Galicia y la capital neerlandesa.

El Embraer 190 tuvo una ocupación cercana al 90%, tanto el vuelo de ida como en el de vuelta. Además, los pasajeros recibieron las emblemáticas "stroopwafles", las tradicionales galletas neerlandesas símbolo de la hospitalidad de KLM.

Esta nueva ruta estará disponible hasta el 24 de octubre y, durante los meses de julio y agosto, la compañía ofrecerá un vuelo diario, mientras que el resto de la temporada la conexión operará los sábados y domingos.

132 rutas a Frankfurt

Imagen de Frankfurt Pexels

Este mes de junio la aerolínea alemana Lufthansa incrementará su apuesta por el aeropuerto de Santiago añadiendo 42 frecuencias más durante los meses de verano a Frankfurt, pasando a un total de 132.

La compañía llegó a Lavacolla en 2017 y ahora incrementa de junio a octubre dos frecuencias semanales, martes y viernes. De esta forma, Santiago contará con una frecuencia diaria a la ciudad alemana en julio y agosto, y cinco semanales en junio, septiembre y octubre.

Nuevo destino a Cork y refuerzo de Dublín

Cork, en Irlanda. Shutterstock

Otro de los nuevos destinos internacionales a los que se podrá viajar desde la capital gallega es Cork (la segunda ciudad más grande de Irlanda) de la mano de la compañía Aer Lingus que ofrecerá este vuelo hasta el mes de octubre.

Contará con dos vuelos semanales, los lunes y jueves. Saldrá de Santiago los jueves, a las 16:00 horas, y llegará a la ciudad irlandesa a las 16:55 horas. La vuelta será los lunes a las 12:55 horas y llegará a Lavacolla a las 15:20 horas.

La aerolínea, que lleva en Lavacolla desde 2007, también reforzará su apuesta por la conexión Santiago - Dublín durante la temporada de verano con hasta cinco vuelos semanales saliendo de Santiago a las 16:50 horas y llegando a la capital de Irlanda a las 18:00 horas. La vuelta, mientras tanto, será a las 12:50 horas y llegará a Santiago a las 16:10 horas.

Otras conexiones internacionales

Imagen de Londres.

Los destinos internacionales desde Lavacolla se completan con las ciudades suizas Basilea y Ginebra, operados por EasyJet, ofreciendo en el aeropuerto compostelano estas únicas dos conexiones; a Londres con Vueling, tanto al aeropuerto de Heathrow como al de Gatwic; y a Londres con Ryanair, pero al aeropuerto de Stansted. La compañía de bajo coste también ofrece conexiones directas a Bruselas y a Dublín.

Vuelos nacionales

Catedral de Jerez. @turismojerez

Las conexiones directas no solo conectarán la capital gallega con destinos internacionales, también se podrá viajar a ciudades nacionales, como Ibiza y Jerez donde Vueling comenzará durante este mes de junio con dos frecuencias semanales a estas dos ciudades durante la temporada de verano.

El 3 de junio se inició la conexión Santiago-Jerez, los miércoles y sábados. Con una duración total del vuelo de 1 hora y 35 minutos, saldrá los miércoles de Santiago a las 14:45 horas, llegando a la ciudad andaluza a las 20:15 horas. El viaje de vuelta se efectuará los sábados a las 7:30 horas, llegando a Lavacolla a las 9:00 horas.

La conexión a Ibiza comenzará el 18 de junio, los jueves y domingos. De esta manera, los jueves saldrá de Compostela a las 18:30 horas, llegando a la isla mediterránea a las 20:15 horas. Al revés, los domingos saldrá de Ibiza a las 22:15 horas y llegará a Lavacolla cerca de las doce de la madrugada. En total, la duración de cada vuelo será de 1 hora y 45 minutos.

La compañía española refuerza, aún más, las conexiones nacionales que ofrecía en Lavacolla. Desde Santiago se podrá viajar con Vueling -además de Ibiza y Jerez- a Barcelona, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, Sevilla, Tenerife Norte, Málaga y Palma de Mallorca.

La oferta de vuelos nacionales la completa Iberia con el vuelo directo a Madrid, y Ryanair con Alicante, Barcelona, Ibiza, Lanzarote y Tenerife Sur.

La temporada de verano será una prueba para Lavacolla después de perder casi el 30% de pasajeros en el primer trimestre de 2026 respecto al año anterior y en medio de una crisis entre la política aeroportuaria de los tres aeropuertos gallegos.