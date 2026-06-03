Santiago estrena vuelo directo a Ámsterdam: nueva ruta de KLM que conecta Galicia con medio mundo

La conexión permite descubrir los Países Bajos y facilita enlaces a más de 165 destinos internacionales

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Ya es una realidad. El panel de salidas y llegadas del aeropuerto Rosalía de Castro ya refleja la ruta directa con Ámsterdam operada por KLM.

No es un destino cualquiera. Es una de esas conexiones que cambian bastante la forma de viajar desde Galicia.

Lo mejor no es solo poder estar paseando por la plaza Dam, el corazón de Ámsterdam, en apenas un par de horas. Lo realmente interesante es que Schiphol es uno de los grandes hubs de Europa, donde siempre hay un vuelo despegando hacia algún lugar interesante.

Conectividad con el mundo

Esto significa que la ruta desde Santiago permitirá conectar cómodamente con ciudades muy demandadas como Berlín, Múnich, Praga, Oslo, Estocolmo, Copenhague, Ginebra, Edimburgo o Glasgow. Y también con rutas de largo radio hacia Buenos Aires, Singapur, Hong Kong, Kuala Lumpur o Seúl, por citar solo algunos ejemplos que confirman una de las grandes fortalezas de KLM: la conectividad.

Porque quienes viajamos con frecuencia, lo que más agradecemos no es llegar antes, sino viajar mejor. Evitar escalas eternas, carreras con la lengua fuera por pasillos interminables de aeropuertos o combinaciones imposibles.

La llegada de KLM es, por tanto, una puerta al mundo desde Galicia. Tanto para quienes viajan por trabajo como para quienes quieren hacer una escapada cómoda a una ciudad que siempre apetece.

De paseo por Ámsterdam

Ámsterdam es una capital perfecta para perderse unos días. Fácil de recorrer a pie o en bicicleta, casi como un lugareño. Cómoda y llena de vida, donde da gusto caminar entre canales, puentes y tranvías, descubrir barrios alternativos. Visitar museos. O sentarse en una cafetería a observar el latido de la ciudad desde la cristalera.

Y luego está esa parte más creativa de Ámsterdam, la que tanto gusta. Las tiendas de pequeños diseñadores donde siempre descubro algo interesante, las pequeñas galerías de arte, los escaparates originales, los mercados callejeros llenos de color o esos restaurantes diminutos con apenas tres mesas y cocina de autor. Una ciudad que marca tendencias y donde la creatividad forma parte de la vida cotidiana.

Avión de KLM.

Comida en Bruselas y cena en París

Cabe destacar que Ámsterdam tiene otra ventaja importante: la ubicación. Desde allí puedes llegar en muy poco tiempo a Utrecht, Rotterdam, La Haya…Bélgica está prácticamente al lado y París o muchas ciudades alemanas son muy accesibles gracias a una red ferroviaria rápida, cómoda y muy bien conectada.

De hecho, puedes desayunar en Ámsterdam, comer en Bruselas y rematar el día cenando en París sin tener la sensación de haber cruzado media Europa.

Por eso esta nueva ruta tiene más importancia de lo que parece. KLM no solo ofrece un vuelo nuevo. Abre una forma mucho más cómoda de viajar desde Galicia.

Comodidad y sostenibilidad

KLM, además, juega con otra ventaja importante. Es una aerolínea con más de cien años operando vuelos internacionales y con un mapa de rutas que este verano supera los 165 destinos. La compañía sigue reforzando día a día su apuesta por las conexiones eficientes, la comodidad. Y la sostenibilidad, con una flota renovada y aviones cada vez más eficientes.

La nueva conexión llega además en un momento simbólico para el aeropuerto Rosalía de Castro, que recupera la normalidad tras las obras de mejora. Por tanto, el aterrizaje de KLM es una excelente noticia para miles de viajeros ansiosos por descubrir nuevos destinos.

Una familia de vacaciones en la playa.

Horarios y frecuencias

KLM operará el trayecto con aviones Embraer 175 y 190 de KLM Cityhopper. Los vuelos funcionarán en junio y a partir de septiembre los sábados y domingos. Y en julio y agosto, con una frecuencia diaria. La salida desde Santiago será a las 16:40, con llegada a Schiphol a las 19:05. El vuelo de regreso despegará de Ámsterdam a las 13:45 y aterrizará en Galicia a las 16:10.

Los precios también son tentadores. Mi consejo es que le eches un vistazo a las muchas opciones posibles, aunque sea solo por curiosidad. Ya lo verás. Te veo reservando pronto un hotel con vistas a los canales y preguntando si puedes volver a casa con un ramo de tulipanes en la cabina.

En otras palabras: este nuevo vuelo de KLM no solo conecta Galicia con Ámsterdam

Es una ventana abierta a un mundo lleno de posibilidades viajeras.