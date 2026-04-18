¿Cómo afectará el cierre del aeropuerto de Santiago a sus trabajadores?: "Vamos a cerrar"

Este jueves, 23 de abril, el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro cerrará durante más de un mes. Su cierre se prolongará hasta el 27 de mayo debido a las obras de renovación que se llevarán a cabo en la pista y permanecerá cerrado totalmente al tráfico aéreo, sin ninguna operación de despegue ni de aterrizaje.

Más de una decena de establecimientos comerciales atienden a diario a los pasajeros que pasan por Lavacolla, desde tiendas duty free, de ropa, quioscos o restaurantes y cafeterías. Con el tráfico aéreo totalmente cerrado, disminuirán su actividad sin clientes a quienes atender, por lo que muchos de estos locales cerrarán durante el periodo de obras. "Vamos a cerrar", comenta una trabajadora de uno de esos establecimientos a Quincemil, "nos han ofrecido irnos de vacaciones o ERTE" un mecanismo que se repite en la gran mayoría de los locales de la terminal para afrontar este parón.

Serán pocos los establecimientos que permanecerán abiertos, como algún local de restauración -con reducción de trabajadores en su plantilla-, y que ofrecerán sus servicios a los operarios que llevarán a cabo las obras de la pista o de la propia terminal, como los trabajadores de Aena.

Su escenario será totalmente distinto. Desde la empresa aeroportuaria afirman a este medio que sus trabajadores continuarán en Lavacolla para realizar otro tipo de tareas que se pueden desarrollar sin actividad aeronáutica, "como formación". Asimismo, añaden que "no verán modificado" ni su sueldo ni su horario mientras dure el cierre en la terminal compostelana.

El cierre del aeropuerto revela cierta "inquietud" tanto para los propios comercios de la terminal, como de establecimientos turísticos y hosteleros del resto de la ciudad. Algunos de ellos comentaban a Quincemil que estaban "ante la expectativa" de lo que pueda suceder durante este mes, sin poder aún calcular costes económicos, pero que "seguramente habrá".

Además de este cierre, estos primeros meses del año han notado la bajada de pasajeros que ha movido Lavacolla (un 29,6% menos que en el primer trimestre de 2025) relacionado con la salida de Ryanair de Santiago y que gestionaba buena parte de las operaciones aéreas.

"Se ha notado muchísimo", explicaban sobre la salida de la compañía aérea, estando a la espera también de los beneficios que le podrán traer las nuevas rutas disponibles tras la apertura en mayo de la terminal compostelana que unirá Lavacolla con Nueva York, Ámsterdam, Cork o vuelos nacionales a Ibiza o Jerez.

Los taxis se moverán al centro de Santiago

Otro de los servicios afectados por el cierre será el de los taxis que esperan cada día en el aeropuerto en su parada para recoger a los recién llegados.

Desde Radio Taxi Santiago explicaban a Quincemil que durante esos días lo que harán es reforzar el servicio urbano de Santiago, movilizando los taxis del aeropuerto al centro de la ciudad, como a la estación intermodal.

"En el caso de que saturemos un poco porque no venga tanto volumen de gente nos plantearemos otras alternativas", aclaraba Manuel Sánchez, presidente de la asociación. Aunque entienden que "habrá" pérdidas económicas, viven la situación con tranquilidad: "trabajamos en función del volumen de gente que hay, en invierno se trabaja menos que en verano, de noche menos que de día, excepto los fines de semana", y desde la asociación señalaban que "con el aeropuerto cerrado mucha gente que venía en avión vendrá por otros medios, como autobuses o tren".

34 rutas, 17 internacionales y a tres continentes

La vuelta a la actividad en mayo volverá con 34 rutas, 17 de ellas internacionales y con destinos a tres continentes por primera vez en la historia del aeródromo compostelano. Así, a las ciudades anteriormente mencionadas, y a la estrenada conexión hace unas semanas con Marrakech, también se le unen Londres, Zúrich, París, Bruselas, Basilea, Ginebra o Dublín.

Además, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, anunciaba hace unas semanas que la compañía alemana Lufthansa sumaría nuevos vuelos con Frankfurt, con 42 frecuencias más en verano y pasando a un total de 132 rutas.

De esta manera, incrementará de junio a octubre dos frecuencias semanales, martes y viernes, respecto a la planificación original. El aeropuerto de Santiago contará con una frecuencia diaria a la ciudad alemana en julio y agosto y con cinco semanales en junio, septiembre y octubre.