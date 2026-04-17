Primera triple escala de cruceros en A Coruña: la ciudad acogerá más de 7.000 cruceristas este viernes

El puerto de A Coruña vive este viernes una intensa jornada con la coincidencia de tres grandes cruceros internacionales, la primera vez en un año que suman más de 7.300 pasajeros a bordo y refuerzan el atractivo turístico de la ciudad en plena temporada. En total, 8.650 personas han tomado tierra en las últimas horas.

El primero en atracar fue el Arcadia, que llegó a las 06:15 horas procedente de Southampton y permanecerá en el muelle de Trasatlánticos hasta las 17:00. Con 285 metros de eslora y 2.388 pasajeros, el buque de la compañía P&O Cruises continúa posteriormente su ruta hacia Funchal.

Poco después, a las 07:30 horas, hizo escala el Norwegian Sky, procedente de Vigo. El barco, con 2.480 pasajeros, permanecerá atracado en Calvo Sotelo Sur también hasta las 17:00 horas, antes de poner rumbo a Le Havre.

La triple escala se completa con la llegada del Aidabella a las 09:00 horas desde Leixoes. Este crucero, con capacidad para 2.500 pasajeros, estará en el muelle de San Diego hasta las 19:30 horas, cuando zarpará hacia Portland.

La coincidencia de estos tres buques supone un importante impacto económico para la ciudad, especialmente en sectores como la hostelería, el comercio y los servicios turísticos, que se benefician del flujo constante de visitantes durante toda la jornada.

Además, refuerza el posicionamiento del puerto coruñés como uno de los principales destinos de cruceros del norte de España.