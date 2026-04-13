El aeropuerto de A Coruña crece un 3,4% en tres meses, antes de perder rutas y captar vuelos de Santiago

Entre finales de marzo y comienzos de abril, el aeropuerto de A Coruña perdió tres conexiones aéreas: Londres-Gatwick, operada por Vueling, y Málaga y Valencia, a cargo de Volotea. Pero la terminal cerró el tercer mes del año con un nuevo incremento interanual de viajeros, del 5,7%, la cifra mensual más alta en lo que va de 2026: 116.504 pasajeros.

Durante el primer trimestre del año, el aeropuerto de A Coruña acumula 313.632 pasajeros, lo que supone un 3,4% más que en el mismo periodo del año pasado, y ha atendido 4.058 movimientos de aeronaves, un 7,4% más.

La tendencia en aumento tendrá continuidad en abril y mayo, ya que entre el próximo día 23 y el 27 del mes siguiente Alvedro absorberá gran parte de los vuelos del aeropuerto de Santiago que no puedan operarse por las obras de la terminal. Después de este periodo habrá que ver si la temporada de verano, con tres rutas menos, deja peores cifras de ocupación.

Aena informa este lunes de que en Alvedro se realizaron en marzo 1.636 aterrizajes y despegues, un 16,4% más que hace un año. De la cifra total de pasajeros comerciales, se produjo un aumento del 5,7% en los trayectos nacionales y del 6,2% en los internacionales.

La gráfica de ocupación del aeropuerto coruñés en el comienzo de 2026 marca 98.242 viajeros en enero (un aumento interanual del 4%) y 98.886 en febrero (un 0,3%). El incremento en marzo, tras superar los 116.000, es superior, del 5,7%. Aena también apunta que 6.246 pasajeros usaron vuelos chárter el mes pasado.

La fuga de rutas en Alvedro y la pérdida de enlaces y frecuencias en las otras dos terminales gallegas se debaten desde hace dos meses en el Comité de Coordinación Aeroportuaria, que prevé reunirse de nuevo este mes.

Sobre la mesa se ha puesto la propuesta de crear un fondo de patrocinios que permita captar nuevos vuelos en los tres aeropuertos. El Clúster de Turismo de Galicia también ha planteado la especialización de las terminales de A Coruña y Vigo como infraestructuras para favorecer los desplazamientos por negocios y la de Santiago para impulsar los viajes de turismo.

Balance del grupo

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por 46 terminales y dos helipuertos en España, el aeropuerto de Londres-Luton y 17 en Brasil) han cerrado el mes de marzo de 2026 con 29.999.078 pasajeros, un 4,3% más que en el mismo mes de 2025.

En términos acumulados, hasta marzo de 2026 han pasado por los aeropuertos del grupo 81.263.915 pasajeros, un 3,8% más que en 2025, informa en una nota.