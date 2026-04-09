¿Está preparado el aeropuerto de A Coruña para afrontar un mes con el doble de vuelos y usuarios?

¿Habrá suficientes taxis en Alvedro para movilizar pasajeros del 23 de abril al 27 de mayo? La preocupación por la movilidad en el mes largo en que el aeropuerto de A Coruña asumirá gran parte de los vuelos que no podrán operarse en Santiago por las obras de su terminal, que estos días concierne a la Xunta y A Coruña y Culleredo y sus taxistas, no es la única que surge. ¿Está Alvedro preparado para afrontar un notable incremento de actividad?

El doble de usuarios exige el doble de atención y el refuerzo de servicios y se supone que el administrador aeroportuario, Aena, ha diseñado un plan con el que cubrir mayor actividad en la terminal coruñesa y satisfacer, por tanto, a más viajeros.

La acumulación de usuarios en las zonas de facturación y embarque, la proximidad de vuelos en algunas franjas horarias (los que habitualmente operan las compañías en Alvedro y los que se captarán de Santiago) y los posibles retrasos en salidas o llegadas que se puedan producir son inconvenientes a los que se pueden ver expuestos los viajeros.

Aena no ha informado públicamente de las medidas adicionales que aplicará en el aeropuerto coruñés, como el refuerzo de personal en la terminal o una posible reorganización de áreas y trabajos. Los operarios de Alvedro conocen algunos detalles sobre la actividad extra que asumirán durante más de un mes, "un plan bueno sobre el papel".

"Sobrecarga de trabajo"

Víctor Conde, presidente del comité de empresa de Alvedro, evita valorar el alcance que puedan tener las actuaciones logísticas los próximos días, apunta que habrá ampliaciones de horario laboral y prevé una "sobrecarga de trabajo".

Entre las medidas que sí avanza están el aumento de TOAM, el personal técnico de operaciones en el área de movimientos, los llamados señaleros que dan indicaciones a los aviones en la pista (de una persona se pasa a dos) y la implantación de un bus lanzadera entre la terminal y el antiguo parking, donde Aena tiene el plan de convertirlo en un área comercial.

Aterrizaje de un avión en la pista de Alvedro. @vuelamásalto

Conde también señala que alguna aerolínea, como Iberia, aportará personal propio para realizar en Alvedro el trabajo que desempeña en el aeropuerto Rosalía de Castro, tanto para el control de operaciones como para la descarga de equipajes.

La plataforma de expertos en Alvedro Vuela Más Alto admite que desconoce qué soluciones plantea Aena para asumir un trabajo más exigente en la terminal coruñesa. Su portavoz, Alberto Maroto, pronostica la "congestión segura" en algunos servicios.

El colectivo apunta a los filtros de seguridad y las salas de embarque como focos de mayor conflicto en el caso de que existan retrasos en los vuelos y agrupaciones de pasajeros de operaciones de A Coruña y de Santiago.

Alvedro tiene tres puertas de embarque habituales en la planta alta, 1, 3 y 4, y otras dos que se abren de forma más ocasional en la parte baja antes de superar la sala de llegadas.

"Una oportunidad" para la capacidad de Alvedro

Las agencias de viajes han tenido que informar a sus clientes de que parte de la operatividad en el aeropuerto de Santiago se desvía al de A Coruña en abril y mayo. Los profesionales mantienen dudas no solo acerca de la coordinación de vuelos o la agilidad de las facturaciones y controles de embarque, sino por servicios como el alquiler de vehículos o la cafetería de la terminal.

"Queremos creer que Aena prevé complicaciones y sabrá afrontarlas. No suele dar información y quizá no sepamos nada hasta una semana antes del aumento de actividad", comenta Agustín Vázquez, responsable de Ola Mundo!

Pasajeros esperan para subir a un avión en el aeropuerto de A Coruña. Cedida

Este profesional ve el mes de más intensidad operativa en Alvedro como "una prueba de fuego, una oportunidad" para comprobar cómo el aeropuerto se desempeña ante una mayor exigencia. "¿Estará la terminal capacitada para recibir más vuelos, ahora que ha perdido tres conexiones y negocia nuevas rutas?", se pregunta.

En las últimas semanas Alvedro ha visto el fin de las conexiones con Valencia y Málaga (Volotea) y Londres-Gatwick (Vueling). El Ayuntamiento de A Coruña mantiene contactos para tratar de atraer nuevas rutas mientras participa en la comisión de coordinación aeroportuaria para que los tres aeropuertos gallegos mejoren su conectividad.

Mientras dure la absorción temporal de vuelos de Santiago, en Alvedro habrá además un vuelo diario a Londres-Heathrow y otro a París-Orly; cinco frecuencias semanales a Málaga y a Gran Canaria, cuatro a Sevilla, seis a Tenerife y ocho a Palma de Mallorca.

La ruta a Barcelona con Vueling pasará de tres a cinco vuelos semanales, e Iberia reforzará su operativa con un aumento de la capacidad en los vuelos de la mañana a Madrid con aviones de mayor tamaño y seis frecuencias adicionales semanales, todos los días salvo los sábados.