Inés Rey defiende la coordinación de los tres aeropuertos gallegos y avisa: “Competir entre nosotros no es la solución”

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, se ha pronunciado sobre la política aeroportuaria en Galicia tras el encuentro de esta semana, en la que se abordó la estrategia para mejorar la conectividad y competitividad de los aeropuertos de la comunidad.

Rey destacó la importancia de avanzar en un modelo de cooperación entre los tres aeropuertos gallegos y de aprovechar las fortalezas de cada uno: "Cada aeropuerto debe ser competitivo por sí mismo, y siempre que hay avances los valoramos positivamente. Había administraciones presentes en ese grupo de trabajo, y creo que debemos avanzar en una coordinación aeroportuaria en Galicia que nos permita mejorar la conectividad aérea, ser más competitivos, no perder pasajeros y aprovechar todo el potencial de los tres aeropuertos".

La regidora también valoró que, por primera vez, la Xunta de Galicia se comprometa a un esfuerzo económico concreto para apoyar esta estrategia, aunque subrayó que será importante ver cómo se materializa este respaldo: "Parece que la Xunta se compromete a un esfuerzo económico por primera vez, lo cual es un avance, pero vamos a ver cómo se concreta ese apoyo a la hora de ser más competitivos", señaló.

Preguntada sobre si este esfuerzo corresponde únicamente a la Xunta o también a los ayuntamientos, Rey recordó que las administraciones locales han trabajado durante años de manera independiente para impulsar la conectividad: "Llevamos haciendo esto muchos años en solitario, y valoramos que ahora sea la Xunta quien entienda que tenemos tres aeropuertos y que debemos ser competitivos no entre nosotros, sino estudiando la potencialidad de cada uno, cuáles son los mejores destinos, qué conexiones ofrecen un mejor servicio al tejido empresarial y productivo y cuáles son las demandas reales. Competir entre nosotros no es la solución. El debate de 'tres aeropuertos o uno solo' puede estar bien para una sobremesa, pero no es realista: ya hay tres y no se va a eliminar Lavacolla; sería absurdo pensar que solo puede haber uno".

Finalmente, la alcaldesa aseguró que el trabajo continúa para mantener las rutas actuales y atraer nuevas conexiones: "Se está trabajando para mantener y conseguir más rutas, y vamos a esperar a los resultados de las negociaciones", afirmó, insistiendo en que la coordinación y la planificación estratégica son claves para fortalecer el transporte aéreo en Galicia.

Nueva programación, antes de verano

Por su parte, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deporte, Diego Calvo, también se ha manifestado sobre este mismo tema en un acto en A Coruña, poniendo en valor el compromiso del Gobierno gallego. "La novedad es la colaboración institucional de la Xunta para apoyar la captación de nuevos destinos, afirma. Y dentro de esta colaboración, recuerda, la propuesta de crear un fondo común de promoción con el objetivo de lograr dos nuevos destinos para cada aeropuerto.

Calvo confía en que toda la organización para lograr estos dos nuevos destinos por cada uno de los aeropuertos gallegos pueda estar cerrada antes de la siguiente programación que hacen las aerolíneas, entre los meses de junio y julio. " Sería interesante antes de que las aerolíneas tomen la decisión, tener configurado todo el proceso", señala Calvo, pues si no, dice, habría que esperar a la siguiente programación de aerolíneas, que ya sería de cara al invierno. En todo caso, ha insistido en "sumar esfuerzos para conseguir nuevos destinos".