El aeropuerto de Alvedro, en A Coruña, roza los 99.000 pasajeros en febrero de 2026

El aeropuerto de Alvedro, ubicado en Culleredo (A Coruña), registró en febrero de 2026 un total de 98.886 pasajeros, lo que supone un incremento del 0,3% con respecto al mismo mes de 2025. La infraestructura coruñesa acogió 1.327 aterrizajes y despegues, un 4,4% más.

Fuentes de Aena señalan que de los 98.722 pasajeros comerciales, 89.332 realizaron trayectos nacionales (la misma cifra que el año anterior) y 9.390, internacionales (+2,2%).

Alvedro sumó 717 operaciones comerciales: 640 tuvieron origen o destino nacionales y 77 internacionales.

El Aeropuerto de A Coruña acumula en los dos primeros meses del año 197.128 pasajeros, lo que supone un 2,1% más que en el mismo período del año pasado, y ha atendido 2.422 movimientos de aeronaves, un 2,1% más.

Las cifras generales de Aena

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado el mes de febrero de 2026 con 25.434.678 pasajeros, un 3,7% más que en el mismo mes de 2025.

Los aeródromos gestionaron 218.751 movimientos de aeronaves, un 1,9% menos que en 2025; y transportaron 119.929 toneladas de mercancía, un 7,3% más que en el mismo mes del año pasado.

En términos acumulados, hasta febrero de 2026 han pasado por los aeropuertos del Grupo Aena 51.264.837 pasajeros (un 3,5% más que en 2025); se registraron 439.945 movimientos de aeronaves (-1,3%); y se transportaron 235.805 toneladas de mercancía, un 7,2% más que en el mismo periodo de 2025.

Los aeropuertos de la red de Aena en España han cerrado febrero con 20.555.745 pasajeros, un 2,8% más que en el mismo mes de 2025, lo que implica, no obstante, un crecimiento inferior al del 4% que se registró entre febrero de 2025 y febrero de 2024 (teniendo en cuenta que este último año fue bisiesto).

De ese porcentaje, un 0,5% (alrededor de 108.000 personas) corresponde al aumento de pasajeros que utilizaron la red de Aena tras el accidente ferroviario del pasado 18 de enero, especialmente las rutas entre el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y Sevilla; así como entre el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat por las incidencias técnicas en la línea de alta velocidad.